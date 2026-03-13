智利新政府與美簽合作備忘錄 加強關鍵礦物稀土合作

快訊

中央社／ 聖地牙哥12日綜合外電報導

智利新任右翼總統卡斯特（Jose Antonio Kast）的政府今天與美國簽署合作備忘錄，將在關鍵礦產與稀土供應方面進行合作。

法新社報導，智利是全球領先的銅生產國，也是全球第二大鋰生產國，這兩種金屬對科技和綠色能源產業至關重要。

主導全球關鍵礦產供應鏈的中國，是智利這兩種金屬的最大客戶。

獲美國支持的卡斯特在上任後的第一個完整工作日，主持了美國副國務卿藍道（Christopher Landau）與智利外交部長麥肯納（Francisco Perez Mackenna）之間的聯合聲明簽署儀式，旨在就礦產問題「建立磋商機制」。

智利外交部透過聲明表示，兩國承諾「為涉及關鍵礦產的投資項目，探索私人和公共的融資機制」。

智利外交部補充指出：「在關鍵礦產供應方面的相互支持，對兩國的國家安全和商業產業至關重要。」

面對中國在貿易和影響力上的競爭，美國總統川普已採取積極行動，重新確立美國在拉丁美洲的主導地位。

美國私募信用市場利空頻傳 伊爾艾朗示警恐引發連鎖效應

隨著投資人正試圖從美國私募信用基金撤資，這塊過去曾為華爾街帶來龐大成長的市場，正顯現壓力跡象，知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，私募信用基金限制贖回的消息，可能引發連鎖效應，醞釀一場「典型的感染現象」。

伊朗戰事升溫…美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

隨著投資人準備因應荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，美元指數13日盤中走高到三個多月高點，向100邁進，日圓兌美元匯率則貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位，印度盧比也創新低，反映亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

戰事恐拖到春季或更久！波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

伊朗戰事持續延燒，金融市場正逐漸意識到，這場衝突可能不會如美國總統川普所言「很快就結束」，反而可能拖到春季甚至更久，未來幾週將對股市構成沉重壓力。

伊朗矢言續封荷莫茲海峽 日股連續第2周收跌

伊朗矢言將持續有效封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），布倫特原油（Brent Crude）每桶價格持續高...

300億美元協議周末公布 亞太將採購美能源與礦產

日本與多個亞太國家預計將在本周末於東京舉行的首屆「印太能源安全部長級與商業論壇」上，公布至少300億美元的協議，承諾向美國採購能源與關鍵礦產。白宮官員透露，相關交易的範圍涵蓋煤炭、石油、液化天然氣與核能發電等領域，形式包括長期採購承諾與其他商業合作。

油市遇史上最大干擾 全球供應日增量較預期腰斬

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署(IEＡ)大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。

