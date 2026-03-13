智利新政府與美簽合作備忘錄 加強關鍵礦物稀土合作
智利新任右翼總統卡斯特（Jose Antonio Kast）的政府今天與美國簽署合作備忘錄，將在關鍵礦產與稀土供應方面進行合作。
法新社報導，智利是全球領先的銅生產國，也是全球第二大鋰生產國，這兩種金屬對科技和綠色能源產業至關重要。
主導全球關鍵礦產供應鏈的中國，是智利這兩種金屬的最大客戶。
獲美國支持的卡斯特在上任後的第一個完整工作日，主持了美國副國務卿藍道（Christopher Landau）與智利外交部長麥肯納（Francisco Perez Mackenna）之間的聯合聲明簽署儀式，旨在就礦產問題「建立磋商機制」。
智利外交部透過聲明表示，兩國承諾「為涉及關鍵礦產的投資項目，探索私人和公共的融資機制」。
智利外交部補充指出：「在關鍵礦產供應方面的相互支持，對兩國的國家安全和商業產業至關重要。」
面對中國在貿易和影響力上的競爭，美國總統川普已採取積極行動，重新確立美國在拉丁美洲的主導地位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。