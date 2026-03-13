快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國推動印太能源合作，日本與多個亞太國家預計本周末在東京論壇宣布至少300億美元能源與關鍵礦產協議。圖為美國能源部長萊特與內政部長柏根視察一處美企液化天然氣出口設施。美聯社
日本與多個亞太國家預計將在本周末於東京舉行的首屆「印太能源安全部長級與商業論壇」上，公布至少300億美元的協議，承諾向美國採購能源與關鍵礦產。白宮官員透露，相關交易的範圍涵蓋煤炭、石油、液化天然氣與核能發電等領域，形式包括長期採購承諾與其他商業合作。

該論壇由美國貿易與發展署（USTDA）籌辦，共18個國家與會，包括澳洲、孟加拉與南韓。美方派出多個部門的官員出席，顯示華府積極推動與盟友在能源與礦產供應鏈上的合作，以減少對對手國家的依賴。

美國內政部長柏根表示，川普政府的「能源主導」政策旨在確保美國國內繁榮，同時向盟友提供可靠能源，避免依賴對手國家。論壇也將重點討論手機、電池與航太設備所需的關鍵礦產供應鏈合作。

300億美元協議周末公布 亞太將採購美能源與礦產

日本與多個亞太國家預計將在本周末於東京舉行的首屆「印太能源安全部長級與商業論壇」上，公布至少300億美元的協議，承諾向美國採購能源與關鍵礦產。白宮官員透露，相關交易的範圍涵蓋煤炭、石油、液化天然氣與核能發電等領域，形式包括長期採購承諾與其他商業合作。

