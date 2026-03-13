300億美元協議周末公布 亞太將採購美能源與礦產

日本與多個亞太國家預計將在本周末於東京舉行的首屆「印太能源安全部長級與商業論壇」上，公布至少300億美元的協議，承諾向美國採購能源與關鍵礦產。白宮官員透露，相關交易的範圍涵蓋煤炭、石油、液化天然氣與核能發電等領域，形式包括長期採購承諾與其他商業合作。

該論壇由美國貿易與發展署（USTDA）籌辦，共18個國家與會，包括澳洲、孟加拉與南韓。美方派出多個部門的官員出席，顯示華府積極推動與盟友在能源與礦產供應鏈上的合作，以減少對對手國家的依賴。

美國內政部長柏根表示，川普政府的「能源主導」政策旨在確保美國國內繁榮，同時向盟友提供可靠能源，避免依賴對手國家。論壇也將重點討論手機、電池與航太設備所需的關鍵礦產供應鏈合作。