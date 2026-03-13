美國私募信用市場利空頻傳 伊爾艾朗示警恐引發連鎖效應

隨著投資人正試圖從美國私募信用基金撤資，這塊過去曾為華爾街帶來龐大成長的市場，正顯現壓力跡象，知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，私募信用基金限制贖回的消息，可能引發連鎖效應，醞釀一場「典型的感染現象」。

全球金融市場因中東衝突未解而陷入動盪，再加上一些私募信用機構和銀行業者「踩雷」，引發對潛在損失的疑慮，許多投資人尋求從私募信用基金撤資，銀行業者也在重新評估曝險，投資人和放款銀行對私募信用的投資將更趨審慎。

不過，私募信用機構正在限制贖回。Cliffwater在11日告知客戶，旗下最大基金的投資人本季要求贖回14%的資金，將兌付約50%的贖回請求，意味著另一半請求贖回的投資人，至少要再等一季才能退出。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗警告，私募信用市場的流動性和贖回問題，可能引發連鎖效應，造成「如果你賣不掉想賣的，就賣掉能賣的」，出現「典型的感染現象」。

他說，私募信用基金限制贖回的「這類新聞不斷出現，提高了我稱之為『自動提款機』（ATM）的情境：投資人只是因為其他（運作）健全的基金是能獲得現金的來源，就被迫清算這些基金（的部位）－就算那些基金基本面穩健、或身處全然不同的資產類別」。

此外，私募信用利空與美債殖利率上漲，正對銀行業股價造成壓力，拖累標普500金融服務指數跌到去年5月來最低。