美國私募信用市場利空頻傳 伊爾艾朗示警恐引發連鎖效應

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
投資人正試圖從美國私募信用基金撤資，但遭限制贖回，知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，這些消息可能引發連鎖效應。路透
投資人正試圖從美國私募信用基金撤資,但遭限制贖回,知名經濟學家伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)認為,這些消息可能引發連鎖效應。路透

隨著投資人正試圖從美國私募信用基金撤資，這塊過去曾為華爾街帶來龐大成長的市場，正顯現壓力跡象，知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，私募信用基金限制贖回的消息，可能引發連鎖效應，醞釀一場「典型的感染現象」。

全球金融市場因中東衝突未解而陷入動盪，再加上一些私募信用機構和銀行業者「踩雷」，引發對潛在損失的疑慮，許多投資人尋求從私募信用基金撤資，銀行業者也在重新評估曝險，投資人和放款銀行對私募信用的投資將更趨審慎。

不過，私募信用機構正在限制贖回。Cliffwater在11日告知客戶，旗下最大基金的投資人本季要求贖回14%的資金，將兌付約50%的贖回請求，意味著另一半請求贖回的投資人，至少要再等一季才能退出。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗警告，私募信用市場的流動性和贖回問題，可能引發連鎖效應，造成「如果你賣不掉想賣的，就賣掉能賣的」，出現「典型的感染現象」。

他說，私募信用基金限制贖回的「這類新聞不斷出現，提高了我稱之為『自動提款機』（ATM）的情境：投資人只是因為其他（運作）健全的基金是能獲得現金的來源，就被迫清算這些基金（的部位）－就算那些基金基本面穩健、或身處全然不同的資產類別」。

此外，私募信用利空與美債殖利率上漲，正對銀行業股價造成壓力，拖累標普500金融服務指數跌到去年5月來最低。

金融市場 華爾街 美債殖利率

相關新聞

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

為穩定因中東戰事飆升的油價，美國政府祭出一系列緊急措施：財政部周四宣布發放一項為期30天的特別許可，允許各國購買目前已在海上運輸中的俄羅斯原油與石油產品；此外白宮也正考慮暫時豁免實施百年的《瓊斯法》，以確保能源與農產品能在美國港口間順暢運輸。

300億美元協議周末公布 亞太將採購美能源與礦產

日本與多個亞太國家預計將在本周末於東京舉行的首屆「印太能源安全部長級與商業論壇」上，公布至少300億美元的協議，承諾向美國採購能源與關鍵礦產。白宮官員透露，相關交易的範圍涵蓋煤炭、石油、液化天然氣與核能發電等領域，形式包括長期採購承諾與其他商業合作。

油市遇史上最大干擾 全球供應日增量較預期腰斬

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署(IEＡ)大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。

全球最有價值品牌 蘋果6080億連3年奪冠 Nvidia躍升第5大

2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果（Apple）蟬聯第一，品牌價值達6080億美元；Nvidia（輝達，另譯英偉達）在人工智慧（AI）熱潮帶動下躍升4個名次，成為全球第5大品牌；台積電為台灣唯一上榜企業。

Noma縱容明星主廚霸凌員工「廚房有毒文化」仍猖狂

米其林三星餐廳Noma丹麥主廚雷澤皮(René Redzepi)被爆料霸凌員工後，除了道歉還宣布離開2003年共同創立的事業。紐約時報分析，享譽全球的Noma原本具備改變餐廳文化的實力與影響力，結果延續的反而是餐飲業裡最黑暗的部分。

美國私募信用市場利空頻傳 伊爾艾朗示警恐引發連鎖效應

隨著投資人正試圖從美國私募信用基金撤資，這塊過去曾為華爾街帶來龐大成長的市場，正顯現壓力跡象，知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，私募信用基金限制贖回的消息，可能引發連鎖效應，醞釀一場「典型的感染現象」。

