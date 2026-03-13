美天然氣、綠能各擁契機 戰火重塑全球能源格局

美國與以色列對伊朗開戰導致能源價格飆升，由於清潔能源與化石燃料都可能從當前變局中受益，這場戰事將重塑全球能源新格局，然而這對氣候目標卻恐非佳音。

紐約時報一篇分析指出，多年來許多世界領袖都呼籲向清潔能源轉型，以對抗全球暖化為要務。但近期日增的地緣政治與貿易風險，促使各國尋找各種本土能源來源，這當中可能包括太陽能或核能，但也可能是燃煤。

歐洲和亞洲一些國家可能嘗試安裝更多風力渦輪機、太陽能板和電池，以減少天然氣價格飆升衝擊；油價在高位的時間若拉長，各國駕駛人會發現電動車是更具經濟效益的選擇。

然而一些國家也可能因油氣吃緊而重拾價格便宜且容易取得的燃煤，或改用美國的天然氣。分析師表示，如伊朗衝突導致利率上升，恐使新的再生能源系統變更貴。川普政府就一直在敦促各國使用更多石油和天然氣，並趁當代地緣政治重陷不穩之際，推銷美國化石燃料。

● 能源競相搶購湧現 窮國遭殃

中東戰事再次凸顯能源市場脆弱性。全球約20%石油及大量天然氣需走易受伊朗控制的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道。戰事2月28日爆發以來，荷莫茲海峽航運幾陷停滯，國際油價漲幅一度逾30%；全球1/5液化天然氣（LNG）供應者的卡達已停產導致價格飆升。

短期內許多國家競相從任何可能之處尋求能源供應，通常這代表石油、天然氣和燃煤的搶購；這3項化石燃料目前仍佔全球80%能源需求。

向來從卡達進口大量天然氣的泰國，官員已下令國內燃煤電廠全力運轉，並要求國營石油與天然氣公司把在地產量最大化以彌補缺口；台灣政府則提出重啟一座已關閉燃煤電廠的可能性。

歐洲方面的天然氣價格，自美以對伊朗開戰以來飆升超過75%，各國正購買更多美國液化天然氣，並用更高價格逐退如巴基斯坦、孟加拉等較貧窮國家的競標。

● 美天然氣、煤、再生能源、核能4路齊發

專家表示，一些國家今後幾年可能試圖降低對中東石油與天然氣的依賴，這對美國天然氣出口商是大利多。過去10年拜水力壓裂技術進步之賜，美國已成全球最大液化天然氣供應國，預計到2031年美國公司的出口能力將翻倍。

東南亞及其他一些國家也可能轉向本國的煤炭。所有化石燃料污染最嚴重者當屬煤炭，但在世界許多地方卻很容易取得。近年來像印度、印尼、孟加拉與巴基斯坦等國都在建新的燃煤電廠，全球煤炭消費創歷史新高。

污染程度遠低的選項是投資風能和太陽能等再生能源。這些不需要燃料，也可幫助各國免於油氣市場劇烈波動的衝擊。根據國際能源總署（IEA）數據，去年各國對再生能源的投資逾7800億美元，超過對石油基建投資。

彭博新能源財經（BNEF）的最新分析指出，伊朗戰事應可推動太陽能與電池產業發展，這兩者的成本也一直在快速下降。不過歐洲和印度等市場仍需克服一些障礙，包括電網壅塞、土地限制及監管瓶頸。

核能則是另一選項。高度依賴進口天然氣的日本已在逐步重啟2011年福島核災後關閉的核電廠，為彌補天然氣發電成本，相關舉措現在恐更迫切。

美國則不然。創紀錄的天然氣產量使美國很大程度上免於價格衝擊，天然氣也是美國最大的發電來源。鑒於天然氣價格便宜，風能、太陽能或核能等在美國恐不大可能因這次伊朗戰事獲得更大青睞。

● 北京能源布局先見 中東危機驗證

紐時指出，由於清潔能源與化石燃料都有可能從當前的變局中受益，目前不清楚能源格局的新變化對氣候的影響為何。

中國過去20年一直努力降低對進口石油與天然氣依賴，動機既出於能源安全考量，也有氣候變遷因素。中國培育出先進的電動車產業，安裝的風能與太陽能容量超過世界其他國家的總和，並正在建造數十座核電廠；但為兼顧國家發展，中國同時也興建數百座燃煤電廠。

哥倫比亞大學能源專家波道夫（Jason Bordoff）說：「雖然中國今天也承受一些痛苦，但某種程度上這場危機驗證了他們過去20年的能源安全策略。在一個能源日益被武器化、能源安全風險更高的世界裡，可預期更多國家會試圖降低對進口能源依賴。」

聯合國氣候事務負責人斯蒂爾（Simon Stiell）說：「這次地緣動盪再次顯示，依賴化石燃料會讓經濟體、企業、市場與民眾受制於每一場新的衝突。投資可再生能源是通往能源安全最明確的道路」。