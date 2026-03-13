快訊

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日圓兌美元匯率13日盤中貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位。路透

隨著投資人準備因應荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，美元指數13日盤中走高到三個多月高點，向100邁進，日圓兌美元匯率則貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位，印度盧比也創新低，反映亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

美元指數13日盤中升值0.1%至99.856，是去年11月28日以來最高，歐元對美元一度貶0.1%至1.1504美元，是去年11月24日來最低。

日圓兌美元盤中也貶值0.2%，報159.69日圓兌1美元，是2024年7月來最低，印度盧比匯率跌0.2%至92.4200盧比，再探歷史新低。

日圓已貶到更接近東京當局先前干預匯市的水準，日本財相片山皋月13日表示，與美國財政部針對匯率保持聯繫的緊密程度已甚於以往由於中東情勢，金融市場一直都劇烈震盪」，「在這些金融市場的大幅震盪後，特別是油價暴漲，我們正採取隨時採行所有措施的立場」。不過，策略師認為美日干預匯市的門檻很高。

面對後市，避險基金已經買進美元對眾多貨幣的短天期買權，以防範本周末會出現近一步推升美元的伊朗戰事消息。

匯率 日本 中東情勢

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

為穩定因中東戰事飆升的油價，美國政府祭出一系列緊急措施：財政部周四宣布發放一項為期30天的特別許可，允許各國購買目前已在海上運輸中的俄羅斯原油與石油產品；此外白宮也正考慮暫時豁免實施百年的《瓊斯法》，以確保能源與農產品能在美國港口間順暢運輸。

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

隨著投資人準備因應荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，美元指數13日盤中走高到三個多月高點，向100邁進，日圓兌美元匯率則貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位，印度盧比也創新低，反映亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

戰事恐拖到春季或更久！波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

伊朗戰事持續延燒，金融市場正逐漸意識到，這場衝突可能不會如美國總統川普所言「很快就結束」，反而可能拖到春季甚至更久，未來幾週將對股市構成沉重壓力。

氦氣現貨價格兩周來估飆漲一倍 卡達停產LNG凸顯供應鏈脆弱

中東衝突導致卡達液化天然氣（LNG）加工廠作業中斷，副產品氦氣的生產也跟著停頓，買家爭相購買這種半導體與醫療影像等多個產業需要的原料，致使氦氣價格近兩周來已飆漲一倍。

字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元輝達Blackwell系統 強化AI算力

知情人士透露，中國大陸字節跳動（ByteDance）正在串聯位於馬來西亞的上萬組輝達（NVIDIA）高階晶片，以強化運算能力，支撐成為全球人工智慧（AI）領導地者的雄心。

速度提升10000倍 三星、輝達聯手研發鐵電NAND

首爾經濟日報援引未具名業內人士消息報導，三星電子正與輝達合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。 報導指出，由三星半導體研究院、輝達和喬治亞理工學院合組的聯合研究團隊，已成功開發出一種名為「物理資訊神經算子」的模型，能以比現有模型快逾10000倍的速度分析鐵電基NAND元件性能。相關研究成果已對外公布。

