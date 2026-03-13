伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

隨著投資人準備因應荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，美元指數13日盤中走高到三個多月高點，向100邁進，日圓兌美元匯率則貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位，印度盧比也創新低，反映亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

美元指數13日盤中升值0.1%至99.856，是去年11月28日以來最高，歐元對美元一度貶0.1%至1.1504美元，是去年11月24日來最低。

日圓兌美元盤中也貶值0.2%，報159.69日圓兌1美元，是2024年7月來最低，印度盧比匯率跌0.2%至92.4200盧比，再探歷史新低。

日圓已貶到更接近東京當局先前干預匯市的水準，日本財相片山皋月13日表示，與美國財政部針對匯率保持聯繫的緊密程度已甚於以往由於中東情勢，金融市場一直都劇烈震盪」，「在這些金融市場的大幅震盪後，特別是油價暴漲，我們正採取隨時採行所有措施的立場」。不過，策略師認為美日干預匯市的門檻很高。

面對後市，避險基金已經買進美元對眾多貨幣的短天期買權，以防範本周末會出現近一步推升美元的伊朗戰事消息。