戰事恐拖到春季或更久！波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

伊朗戰事持續延燒，金融市場正逐漸意識到，這場衝突可能不會如美國總統川普所言「很快就結束」，反而可能拖到春季甚至更久，未來幾週將對股市構成沉重壓力。

自上月月底對伊朗發動首波攻擊以來，標普500指數已下跌約3%，但距離1月下旬創下的歷史高點僅回落不到5%。市場更大的壓力來自能源價格。隨著伊朗本週在波斯灣攻擊油輪，布蘭特原油價格再次飆升，重新站上每桶100美元，為2022年以來首見。

部分經濟學家認為油價可能再大漲。前國際貨幣基金（IMF）經濟學家Olivier Blanchard指出，荷莫茲海峽的船隻幾乎不可能完全受到保護，而伊朗沒有理由停止威脅航運。若供應持續受阻，油價合理區間可能接近每桶150至200美元。

根據國際能源署（IEA）月度市場報告，這場戰爭正造成全球石油市場「有史以來最大的供應中斷」。儘管該機構已宣布釋出約4億桶戰略儲油以緩解供應憂慮，但穩價效果有限。

華爾街開始將這種風險情境納入評估。摩根大通分析師估計，荷莫茲海峽航運中斷可能造成每天1,600萬桶原油供應缺口。麥格理集團預測，若海峽關閉數周，油價恐突破每桶150美元。能源諮詢公司Wood Mackenzie董事長兼首席分析師Simon Flowers補充說，「每桶200美元並非天方夜譚」，中東生產設施一旦受損，即使戰事結束，恢復供應鏈也不容易。

Capital Economics資深經濟學家Kieran Tompkins指出，遠期油價與選擇權市場的走勢顯示，交易員難以判斷供應短缺將持續多久。期貨市場合約顯示，市場預期油價要到2027年8月才可能回到戰前水準。

戰事的外溢效應也讓聯準會的降息路徑更加不確定。高盛周四調整三項關鍵經濟預測，包括通膨加速、經濟成長放緩與失業率攀升。債券市場已出現反應，美國10年期公債殖利率升至約4.26%，為一個多月來高點，30年期公債殖利率接近4.9%。

儘管市場風險升高，華爾街仍未調整對標普500指數的年終目標價，多數機構仍預期指數可從目前水準上漲約15%。不過，在油價飆升、通膨壓力與戰爭不確定性升高的情況下，要重演過去一年的強勁反彈，難度大幅提高。