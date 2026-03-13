快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

戰事恐拖到春季或更久！波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗戰爭可能長期化，導致能源供應中斷風險升高，油價上看每桶150至200美元，對金融市場構成壓力。圖為中油油輪停靠基隆港。法新社
伊朗戰爭可能長期化，導致能源供應中斷風險升高，油價上看每桶150至200美元，對金融市場構成壓力。圖為中油油輪停靠基隆港。法新社

伊朗戰事持續延燒，金融市場正逐漸意識到，這場衝突可能不會如美國總統川普所言「很快就結束」，反而可能拖到春季甚至更久，未來幾週將對股市構成沉重壓力。

自上月月底對伊朗發動首波攻擊以來，標普500指數已下跌約3%，但距離1月下旬創下的歷史高點僅回落不到5%。市場更大的壓力來自能源價格。隨著伊朗本週在波斯灣攻擊油輪，布蘭特原油價格再次飆升，重新站上每桶100美元，為2022年以來首見。

部分經濟學家認為油價可能再大漲。前國際貨幣基金（IMF）經濟學家Olivier Blanchard指出，荷莫茲海峽的船隻幾乎不可能完全受到保護，而伊朗沒有理由停止威脅航運。若供應持續受阻，油價合理區間可能接近每桶150至200美元。

根據國際能源署（IEA）月度市場報告，這場戰爭正造成全球石油市場「有史以來最大的供應中斷」。儘管該機構已宣布釋出約4億桶戰略儲油以緩解供應憂慮，但穩價效果有限。

華爾街開始將這種風險情境納入評估。摩根大通分析師估計，荷莫茲海峽航運中斷可能造成每天1,600萬桶原油供應缺口。麥格理集團預測，若海峽關閉數周，油價恐突破每桶150美元。能源諮詢公司Wood Mackenzie董事長兼首席分析師Simon Flowers補充說，「每桶200美元並非天方夜譚」，中東生產設施一旦受損，即使戰事結束，恢復供應鏈也不容易。

Capital Economics資深經濟學家Kieran Tompkins指出，遠期油價與選擇權市場的走勢顯示，交易員難以判斷供應短缺將持續多久。期貨市場合約顯示，市場預期油價要到2027年8月才可能回到戰前水準。

戰事的外溢效應也讓聯準會的降息路徑更加不確定。高盛周四調整三項關鍵經濟預測，包括通膨加速、經濟成長放緩與失業率攀升。債券市場已出現反應，美國10年期公債殖利率升至約4.26%，為一個多月來高點，30年期公債殖利率接近4.9%。

儘管市場風險升高，華爾街仍未調整對標普500指數的年終目標價，多數機構仍預期指數可從目前水準上漲約15%。不過，在油價飆升、通膨壓力與戰爭不確定性升高的情況下，要重演過去一年的強勁反彈，難度大幅提高。

相關新聞

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

為穩定因中東戰事飆升的油價，美國政府祭出一系列緊急措施：財政部周四宣布發放一項為期30天的特別許可，允許各國購買目前已在海上運輸中的俄羅斯原油與石油產品；此外白宮也正考慮暫時豁免實施百年的《瓊斯法》，以確保能源與農產品能在美國港口間順暢運輸。

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

隨著投資人準備因應荷莫茲海峽封閉時間可能拉長，美元指數13日盤中走高到三個多月高點，向100邁進，日圓兌美元匯率則貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位，印度盧比也創新低，反映亞洲各國的燃料供應與供應鏈風險。

戰事恐拖到春季或更久！波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

伊朗戰事持續延燒，金融市場正逐漸意識到，這場衝突可能不會如美國總統川普所言「很快就結束」，反而可能拖到春季甚至更久，未來幾週將對股市構成沉重壓力。

氦氣現貨價格兩周來估飆漲一倍 卡達停產LNG凸顯供應鏈脆弱

中東衝突導致卡達液化天然氣（LNG）加工廠作業中斷，副產品氦氣的生產也跟著停頓，買家爭相購買這種半導體與醫療影像等多個產業需要的原料，致使氦氣價格近兩周來已飆漲一倍。

字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元輝達Blackwell系統 強化AI算力

知情人士透露，中國大陸字節跳動（ByteDance）正在串聯位於馬來西亞的上萬組輝達（NVIDIA）高階晶片，以強化運算能力，支撐成為全球人工智慧（AI）領導地者的雄心。

速度提升10000倍 三星、輝達聯手研發鐵電NAND

首爾經濟日報援引未具名業內人士消息報導，三星電子正與輝達合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。 報導指出，由三星半導體研究院、輝達和喬治亞理工學院合組的聯合研究團隊，已成功開發出一種名為「物理資訊神經算子」的模型，能以比現有模型快逾10000倍的速度分析鐵電基NAND元件性能。相關研究成果已對外公布。

