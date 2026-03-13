快訊

氦氣現貨價格兩周來估飆漲一倍 卡達停產LNG凸顯供應鏈脆弱

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
卡達能源（QatarEnergy）公司在Ras Laffan的液化天然氣（LNG）加工廠區。 路透
卡達能源（QatarEnergy）公司在Ras Laffan的液化天然氣（LNG）加工廠區。 路透

中東衝突導致卡達液化天然氣（LNG）加工廠作業中斷，副產品氦氣的生產也跟著停頓，買家爭相購買這種半導體與醫療影像等多個產業需要的原料，致使氦氣價格近兩周來已飆漲一倍。

全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源（QatarEnergy）上周宣布，年產量7,700萬噸的工廠暫停生產，並對LNG出貨宣告遭遇「不可抗力」。卡達能源部長表示，即便衝突立即結束，LNG交付需要「數周到數月」才能恢復正常。美國地質調查局（USGS）數據顯示，去年卡達生產約6,300萬立方公尺的氦氣，占全球約1.9億立方公尺產量的近三分之一。

氦氣是LNG加工過程的副產品，LNG生產中斷，也會削減氦氣供應，而且氦氣市場幾乎沒有閒置產能、貯存有限，供應受擾會使買家幾乎沒有短期的替代方案。氦氣市場的運作方式也與多數大宗商品截然不同，主要透過長期合約供應，而非透明的現貨市場，意味著在供應吃緊時，價格訊號常緩慢浮現，而目前已開始出現供應更緊俏的跡象。

Kornbluth氦氣顧問公司總裁柯恩布魯斯（Phil Kornbluth）表示，從2月28日中東危機爆發以來，在買家爭相確保供貨下，氦氣現貨價格已飆漲一倍。

市場研究機構IndexBox執行長羅曼尼科說：「如果這些（供應中斷）情勢持續，市場每月將實質流失約520萬立方公尺的氦氣。」他估算，若氦氣供應中斷30天，可能推升LNG的交付價格10%-20%，若停工60-90天，可能提高價格25%-50%，特別是沒有長期供應合約的買家。

AKAP能源公司執行長卡帕迪亞指出，「早期指標顯示，（氦氣）現貨價格已上漲約50%」，若「生產持續中斷，價格可能大漲，可能重新挑戰過去短缺時的每千立方英尺逾2,000美元高峰」。

日本氦氣供應大廠岩谷產業表示，迄今都維持對包括半導體製造商等客戶的穩定供應，部分原因是其氦氣來源也包含美國，並在日本和美國維持庫存。

氦氣的物理特性也增添限制。這種氣體通常以液態形式運輸，在運輸過程會逐漸蒸發。氦氣開發商Avanti執行長巴克解釋，氦氣是一種大宗商品，但保存期限短，雖然液化後能運輸到全球，「送到最終用戶手中的時間理論上有45天」。

過去氦氣供應遭遇不可抗力、須配給供應時的經驗顯示，供應商常優先提供給關鍵產業。柯恩布魯斯說，醫療核磁共振（MRI）系統和太空船等產業或許能滿足100%的需求，半導體製造商可能獲得95%的訂單供貨，焊接、潛水設備和派對氣球優先等級較低的用途，供應削減幅度可能較大。

AKAP能源公司的卡帕迪亞指出，如果中東供應持續受擾，可望嘉惠其他地區的生產商，例如卡達以外的最大氦氣生產商埃克森美孚（Exxon Mobil）、總部在加拿大的北美氦氣（NAH），或Helix Exploration、Blue Star Helium等規模較小的業者。

