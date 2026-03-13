快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元輝達Blackwell系統 強化AI算力

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
字節跳動據傳正在串聯位於馬來西亞的上萬組輝達（NVIDIA）高階晶片。路透
字節跳動據傳正在串聯位於馬來西亞的上萬組輝達（NVIDIA）高階晶片。路透

知情人士透露，中國大陸字節跳動（ByteDance）正在串聯位於馬來西亞的上萬組輝達（NVIDIA）高階晶片，以強化運算能力，支撐成為全球人工智慧（AI）領導地者的雄心。

美國媒體報導，字節跳動正與東南亞Aolani雲端公司合作，計劃在馬來西亞使用約500套輝達Blackwell系統、共約3.6萬組B200晶片。Aolani是向運用輝達晶片組裝伺服器業的Aivres公司，採購這些伺服器。

若這些安排完成，相關硬體的總價值可能超過25億美元。字節跳動計劃利用這些運算能力，在中國大陸以外地區從事AI研發，並滿足世界各地客戶的AI需求。 

Aolani是由一群投資人在2023年底成立，以開曼群島的一家控股公司為其母公司，Aolani是輝達的一級雲端合作夥伴，代表獲得輝達認證，能優先獲得最新款晶片。

知情人士表示，Aolani去年2月來已把位於馬來西亞、包含輝達H100晶片的AI伺服器，租給字節跳動，並已收到頭期款，即將在馬來西亞設施部署這些裝置。

Aolani在去年6月的事業說明表示，「亞洲超大規模雲端業者」偏好與Aolani等合作夥伴往來，確保「遵循當前的地緣政治環境」，並規劃在南韓、澳洲及歐洲經營資料中心設施。Aolani也說，與美國一家律師事務所合作以確保法遵。

Aolani發言人說，該公司目前營運的硬體總價值約1億美元，「我們完全遵守所有適用的出口管制法規」，其客戶並未擁有Aolani設施的晶片，也沒有這些晶片的正當權利。

輝達發言人表示，「出口法規的設計允許在（中國大陸等）受管制國家以外，建立並經營雲端服務」，輝達法遵團隊會在直接或間接出售晶片給雲端合作夥伴之前，進行審核。

人工智慧 字節跳動 晶片

延伸閱讀

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

輝達砸20億美元 投資雲端公司 Nebius

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

美想主導全球算力 擬推AI晶片許可制、分級審查

相關新聞

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

為穩定因中東戰事飆升的油價，美國政府祭出一系列緊急措施：財政部周四宣布發放一項為期30天的特別許可，允許各國購買目前已在海上運輸中的俄羅斯原油與石油產品；此外白宮也正考慮暫時豁免實施百年的《瓊斯法》，以確保能源與農產品能在美國港口間順暢運輸。

氦氣現貨價格兩周來估飆漲一倍 卡達停產LNG凸顯供應鏈脆弱

中東衝突導致卡達液化天然氣（LNG）加工廠作業中斷，副產品氦氣的生產也跟著停頓，買家爭相購買這種半導體與醫療影像等多個產業需要的原料，致使氦氣價格近兩周來已飆漲一倍。

字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元輝達Blackwell系統 強化AI算力

知情人士透露，中國大陸字節跳動（ByteDance）正在串聯位於馬來西亞的上萬組輝達（NVIDIA）高階晶片，以強化運算能力，支撐成為全球人工智慧（AI）領導地者的雄心。

速度提升10000倍 三星、輝達聯手研發鐵電NAND

首爾經濟日報援引未具名業內人士消息報導，三星電子正與輝達合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。 報導指出，由三星半導體研究院、輝達和喬治亞理工學院合組的聯合研究團隊，已成功開發出一種名為「物理資訊神經算子」的模型，能以比現有模型快逾10000倍的速度分析鐵電基NAND元件性能。相關研究成果已對外公布。

Fed將降低對美國大型銀行的資本要求

美國聯準會（Fed）主管金融監理業務副主席鮑蔓12日表示，Fed即將降低對美國大型銀行的資本比率要求，以鼓勵銀行業增加放款，並從未上市公司債集團手中拿回市占率。各大金融機構對此表示歡迎。

美元續漲 接近今年高點 日圓貶至160關卡之前

美元周四（12日）續漲，接近今年最高。美元兌日圓和歐元均連續第三個交易走強，日圓貶至逼近160關卡，歐元走低。市場擔憂能源價格飆升，不利歐洲等依賴能源進口的經濟體，湧向美元避險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。