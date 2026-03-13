字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元輝達Blackwell系統 強化AI算力

知情人士透露，中國大陸字節跳動（ByteDance）正在串聯位於馬來西亞的上萬組輝達（NVIDIA）高階晶片，以強化運算能力，支撐成為全球人工智慧（AI）領導地者的雄心。

美國媒體報導，字節跳動正與東南亞Aolani雲端公司合作，計劃在馬來西亞使用約500套輝達Blackwell系統、共約3.6萬組B200晶片。Aolani是向運用輝達晶片組裝伺服器業的Aivres公司，採購這些伺服器。

若這些安排完成，相關硬體的總價值可能超過25億美元。字節跳動計劃利用這些運算能力，在中國大陸以外地區從事AI研發，並滿足世界各地客戶的AI需求。

Aolani是由一群投資人在2023年底成立，以開曼群島的一家控股公司為其母公司，Aolani是輝達的一級雲端合作夥伴，代表獲得輝達認證，能優先獲得最新款晶片。

知情人士表示，Aolani去年2月來已把位於馬來西亞、包含輝達H100晶片的AI伺服器，租給字節跳動，並已收到頭期款，即將在馬來西亞設施部署這些裝置。

Aolani在去年6月的事業說明表示，「亞洲超大規模雲端業者」偏好與Aolani等合作夥伴往來，確保「遵循當前的地緣政治環境」，並規劃在南韓、澳洲及歐洲經營資料中心設施。Aolani也說，與美國一家律師事務所合作以確保法遵。

Aolani發言人說，該公司目前營運的硬體總價值約1億美元，「我們完全遵守所有適用的出口管制法規」，其客戶並未擁有Aolani設施的晶片，也沒有這些晶片的正當權利。

輝達發言人表示，「出口法規的設計允許在（中國大陸等）受管制國家以外，建立並經營雲端服務」，輝達法遵團隊會在直接或間接出售晶片給雲端合作夥伴之前，進行審核。