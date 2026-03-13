美伊戰爭影響氦氣供應 韓媒：半導體加強庫存管理

隨著美伊戰爭長期化，韓國媒體報導指出，作為半導體製造核心材料的氦氣供應可能中斷，成為韓國半導體不確定因素，報導分析若戰爭持續，韓國半導體可能須強化緊急庫存管理。

根據韓國媒體「租稅日報」今天綜合外電報導指出，卡達是全球氦氣主要生產國之一，供應量約占全球3分之1。不過近期因設備運作受阻，市場擔憂每月約520萬立方公尺的氦氣供應可能減少。

報導指出，目前氦氣現貨價格已出現大幅上漲，由於氦氣是晶圓冷卻與設備溫度穩定等半導體先進製程不可或缺的工業氣體，一旦供應不穩持續，恐將對包括半導體在內的高科技製造業帶來更大的成本壓力。

由於氦氣難以找到替代來源，若供應問題持續，不僅會推高成本，也可能影響生產排程與製程運作穩定。因此韓國政界與產業界已開始擔憂中東事態可能動搖氦氣等關鍵半導體材料供應。

隨著中東地區空域與物流的不穩定擴大，原料採購與運輸的不確定性也同步上升。韓國對此特別敏感，原因在於對卡達供應的依賴度高，根據海外氣體產業報導與韓國貿易統計，韓國對卡達氦氣的依賴度達64.7%，在主要半導體生產國中屬較高程度。

全球供應鏈分析指出，由於韓國與台灣是先進半導體生產核心，中東事態不僅是區域問題，還可能演變成全球晶片供應瓶頸。

不過也有評估認為，三星電子與SK海力士的生產線短期內停擺的可能性仍然有限。氣體產業報導指出，韓國半導體企業已儲備約6個月的氦氣庫存，部分生產線也採用氦氣回收系統。

但若戰爭持續至數個月，僅靠庫存可能難以支撐，如果供應問題持續，氦氣價格在未來數月可能再上漲25%至50%。此次事件也再次顯示，如同2022年的氖氣短缺危機，一種稀有氣體就可能撼動整個半導體產業。