俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

為穩定因中東戰事飆升的油價，美國政府祭出一系列緊急措施：財政部周四宣布發放一項為期30天的特別許可，允許各國購買目前已在海上運輸中的俄羅斯原油與石油產品；此外白宮也正考慮暫時豁免實施百年的《瓊斯法》，以確保能源與農產品能在美國港口間順暢運輸。

針對俄油的臨時豁免措施，旨在緩解市場對供應中斷的憂慮。美國財政部長貝森特強調，此一豁免僅適用於已裝載並在運輸途中的貨物，不涵蓋未來新出口的俄羅斯石油，是一項「針對性強、為期短暫的措施」，不會為俄羅斯政府帶來顯著新增收益，美國對俄能源制裁的核心框架並未改變。

目前全球約有1.24億桶俄羅斯原油及石油產品滯留海上、分布在約30個地點，約相當於全球五至六天的供應量。

國際油價在周五亞洲交易時段應聲走跌。倫敦布蘭特原油期貨下跌0.71%，至每桶99.75美元；美國西德州中級原油期貨也下跌0.92%，報每桶94.85美元。

此前，布蘭特與西德州原油價格周四曾大漲逾9%，創2022年8月以來新高。自美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，油價一度逼近每桶120美元。

市場最大的不確定因素仍是荷莫茲海峽局勢。伊朗新任最高領袖穆吉塔巴表態，將持續關閉這條關鍵能源航道，作為對美國與以色列施壓的手段。

為穩定市場，美國能源部此前已宣布釋出1.72億桶戰略石油儲備（SPR），並與國際能源總署（IEA）協調，各成員國合計釋出創紀錄的4億桶戰略庫存。

除全球供應問題外，華府也正試圖處理國內能源物流瓶頸。白宮證實，川普政府正考慮暫時豁免《瓊斯法》。該法要求美國港口間運輸的貨物必須由美國建造、擁有且懸掛美國國旗的船隻承運，嚴格限制可用油輪數量。若暫時豁免，外國船舶將可參與沿海運輸，降低物流成本並加快燃料配送。

但此舉遭到七大海事工會強烈反對，他們認為油價高漲的主因是原油價格本身，而非運費。暫停瓊斯法的最終決定尚未公布，但據悉最快可能在13日宣布。