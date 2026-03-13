快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

美元續漲 接近今年高點 日圓貶至160關卡之前

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元12日繼續走強。 路透
美元12日繼續走強。 路透

美元周四（12日）續漲，接近今年最高。美元兌日圓和歐元均連續第三個交易走強，日圓貶至逼近160關卡，歐元走低。市場擔憂能源價格飆升，不利歐洲等依賴能源進口的經濟體，湧向美元避險。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四繼前一個交易日上漲0.41%後，再攀高0.51%，報99.739。

投資人擔心荷莫茲海峽的航運將繼續受阻，中東戰爭可能持續更長時間，危及石油供應，油價周四飆漲逾9%。

能源價格的快速上漲威脅經濟成長。特別是全球依賴能源進口的經濟體，他們的貨幣兌美元匯率，自美國、以色列對伊朗發動戰爭以來，跌幅都大。例如，韓元和歐元分別下跌3%和2%，日圓、印度盧比都下跌逾1.5%。

美元指數同期間上漲超過1.5%，逼近去年11月以來高點。這既得益於美元避險資產的吸引力，也源於美國作為淨能源出口國的地位。

BMO資產管理公司董事總經理Bipan Rai指出，美元走強似乎與避險情緒升溫一致。現在美債殖利率全線上揚，美股走低，意味著，就這場衝突要降溫，市場需要的不只是「氛圍」。

日圓兌美元匯率周四連三個交易日下跌，收跌0.25%，報159.35日圓兌1美元。歐元兌美元貶0.5%，至1.1513美元兌1歐元，也是三連跌。英鎊兌美元跌0.5%，至1.3344美元兌1英鎊。

伊朗戰爭令依賴能源進口的經濟體受創，渣打銀行預期歐元和英鎊未來幾周將維持弱勢。另外，美國貿易代表署宣布，對歐盟、中國大陸等十幾個主要經濟體，啟動301條款調查，為徵收新關稅鋪路。

投資人另也密切關注下周將召開利率會議的美國聯準會（Fed）和歐洲央行，以判斷政策制定者將如何應對能源價格衝擊。

LSEG彙編數據顯示，利率交換市場現在反映交易員預期歐洲央行最快6月才升息，而Fed可能推遲至9月才降息，之前市場的預期是7月。

經濟研究公司凱投宏觀經濟學家Stephen Brown在報告中指出：「鑑於Fed下周將維持聯邦基金利率目標區間在3.50%-3.75%，市場焦點將集中於政策聲明的任何調整及新的經濟預測。」

他說，最鷹派的結果將是Fed在聲明中移除寬鬆傾向，同時預測中值從今年降息一次轉為維持利率不變。

對於英國央行的動作，高盛經濟學家預測英國央行下一次降息時間會從4月份延至7月，原因是伊朗戰爭引發油價大漲。

荷莫茲海峽 美元匯率 美元指數

延伸閱讀

油價大漲逾9%至近四年最高 布蘭特收盤漲破100美元 金價續跌

油價效應 全球債市紅翻黑 通膨蠢動、戰事推高財政赤字 長債價格走低

日圓好弱 貶破159又要觸紅線？這回官方進場干預門檻可能提高

美元連三升 市場觀望聯準會會議結論

相關新聞

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

為穩定因中東戰事飆升的油價，美國政府祭出一系列緊急措施：財政部周四宣布發放一項為期30天的特別許可，允許各國購買目前已在海上運輸中的俄羅斯原油與石油產品；此外白宮也正考慮暫時豁免實施百年的《瓊斯法》，以確保能源與農產品能在美國港口間順暢運輸。

美元續漲 接近今年高點 日圓貶至160關卡之前

美元周四（12日）續漲，接近今年最高。美元兌日圓和歐元均連續第三個交易走強，日圓貶至逼近160關卡，歐元走低。市場擔憂能源價格飆升，不利歐洲等依賴能源進口的經濟體，湧向美元避險。

速度提升10,000倍！三星、輝達聯手研發鐵電NAND

首爾經濟日報援引未具名業內人士消息報導，三星電子正與輝達合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。

油價大漲逾9%至近四年最高 布蘭特收盤漲破100美元 金價續跌

原油價格周四（12日）飆漲逾9%，布蘭特原油自2022年8月以來首次收於每桶100美元之上。伊朗加大了對中東地區石油和運輸設施的攻擊力道，最高領袖揚言將繼續封鎖荷莫茲海峽。黃金價格下跌，因美元走強加上油價飆升，削弱貨幣政策寬鬆前景。

戰爭的代價來了？全球長債遭拋售 美30年期公債殖利率叩關4.9%

投資人對伊朗戰爭的潛在代價日益不安，預期衝突將迫使各國大舉發債，進而推升財政赤字與通膨壓力。由於要求更高的風險溢酬，市場紛紛拋售長天期政府公債，將美國30年期公債殖利率推升至接近4.9%，創下一個月以來最高水準。

川普點名鮑爾急催降息！債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。