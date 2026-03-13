美元續漲 接近今年高點 日圓貶至160關卡之前

美元周四（12日）續漲，接近今年最高。美元兌日圓和歐元均連續第三個交易走強，日圓貶至逼近160關卡，歐元走低。市場擔憂能源價格飆升，不利歐洲等依賴能源進口的經濟體，湧向美元避險。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四繼前一個交易日上漲0.41%後，再攀高0.51%，報99.739。

投資人擔心荷莫茲海峽的航運將繼續受阻，中東戰爭可能持續更長時間，危及石油供應，油價周四飆漲逾9%。

能源價格的快速上漲威脅經濟成長。特別是全球依賴能源進口的經濟體，他們的貨幣兌美元匯率，自美國、以色列對伊朗發動戰爭以來，跌幅都大。例如，韓元和歐元分別下跌3%和2%，日圓、印度盧比都下跌逾1.5%。

美元指數同期間上漲超過1.5%，逼近去年11月以來高點。這既得益於美元避險資產的吸引力，也源於美國作為淨能源出口國的地位。

BMO資產管理公司董事總經理Bipan Rai指出，美元走強似乎與避險情緒升溫一致。現在美債殖利率全線上揚，美股走低，意味著，就這場衝突要降溫，市場需要的不只是「氛圍」。

日圓兌美元匯率周四連三個交易日下跌，收跌0.25%，報159.35日圓兌1美元。歐元兌美元貶0.5%，至1.1513美元兌1歐元，也是三連跌。英鎊兌美元跌0.5%，至1.3344美元兌1英鎊。

伊朗戰爭令依賴能源進口的經濟體受創，渣打銀行預期歐元和英鎊未來幾周將維持弱勢。另外，美國貿易代表署宣布，對歐盟、中國大陸等十幾個主要經濟體，啟動301條款調查，為徵收新關稅鋪路。

投資人另也密切關注下周將召開利率會議的美國聯準會（Fed）和歐洲央行，以判斷政策制定者將如何應對能源價格衝擊。

LSEG彙編數據顯示，利率交換市場現在反映交易員預期歐洲央行最快6月才升息，而Fed可能推遲至9月才降息，之前市場的預期是7月。

經濟研究公司凱投宏觀經濟學家Stephen Brown在報告中指出：「鑑於Fed下周將維持聯邦基金利率目標區間在3.50%-3.75%，市場焦點將集中於政策聲明的任何調整及新的經濟預測。」

他說，最鷹派的結果將是Fed在聲明中移除寬鬆傾向，同時預測中值從今年降息一次轉為維持利率不變。

對於英國央行的動作，高盛經濟學家預測英國央行下一次降息時間會從4月份延至7月，原因是伊朗戰爭引發油價大漲。