中東戰爭推高油價 美暫時允許部分俄石油出售

美國財政部今天發布公告表示，由於美國與以色列聯手空襲伊朗導致中東陷入戰爭，國際能源價格飆漲，美國將暫時允許銷售已在海上的俄羅斯石油。

法新社報導，此舉意味著短暫放寬對俄羅斯的經濟制裁。俄羅斯因全面入侵烏克蘭而遭西方制裁。

美國財政部今天發布一項許可，授權在美東時間3月12日凌晨12時01分之前裝載到船舶的俄羅斯原油與石油產品，可在4月11日凌晨12時01分之前完成交付與銷售。

華府上週也曾暫時允許滯留海上的俄羅斯石油銷售給印度。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中說，最新授權目的在「提高全球現有供應的範圍」，但他強調，這是一項「範圍有限的短期措施」。

他又說，這不會為「俄羅斯政府帶來顯著的財政利益，因為俄羅斯政府的大部分能源收益，來自在開採階段課徵的稅金」。

貝森特稍早表示，川普總統的政府正在考慮解除更多俄羅斯石油相關制裁。

中東戰爭已徹底衝擊全球能源與運輸業，導致關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的活動幾乎停擺，而全球有1/5的石油運輸需經過這個海峽。