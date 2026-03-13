速度提升10,000倍！三星、輝達聯手研發鐵電NAND

投資人對伊朗戰爭的潛在代價日益不安，預期衝突將迫使各國大舉發債，進而推升財政赤字與通膨壓力。由於要求更高的風險溢酬，市場紛紛拋售長天期政府公債，將美國30年期公債殖利率推升至接近4.9%，創下一個月以來最高水準。

2026-03-13 08:38