油價大漲逾9%至近四年最高 布蘭特收盤漲破100美元 金價續跌

原油價格周四（12日）飆漲逾9%，布蘭特原油自2022年8月以來首次收於每桶100美元之上。伊朗加大了對中東地區石油和運輸設施的攻擊力道，最高領袖揚言將繼續封鎖荷莫茲海峽。黃金價格下跌，因美元走強加上油價飆升，削弱貨幣政策寬鬆前景。

布蘭特原油期貨周四收盤價格突破100美元，報每桶100.46美元，上漲8.48美元或9.22%，盤中最高觸及101.85美元。美國西德州中級原油收於95.70美元，上漲8.48美元或9.72%。兩大油價指標都創下自2022年8月以來的最高收盤價。

市場參與者指出，布蘭特原油衝破100美元關卡，代表美國總統川普面臨的需要結束戰爭並遏制能源成本飆升的政治壓力，將會加劇。

周四稍早，川普仍在社群平台Truth Social上發文強調，阻止伊朗擁有核武器，比起油價，「更令我關注且重要得多」。

同時間，美國財政部長貝森特對天空新聞台表示，美國海軍將「在軍事條件允許後儘快」在荷莫茲海峽護航。能源部長萊特則是向CNBC表示，美國海軍目前尚未準備好護航行經荷莫茲海峽的油輪，但「極有可能」在本月底前實現。

萊特也強調，即便伊朗持續襲擊商船，全球油價也不太可能突破每桶200美元。

目前，荷莫茲海峽何時能夠恢復通行，跡象仍不一致。

法新社報導，伊朗表示，已允許部分船隻通過，且並沒有布設水雷。該報導發出後，油價有所回落。不過在此之前，伊朗新任最高領袖卻是揚言，要繼續關閉荷莫茲海峽。

白宮發言人李維特說，因應油價上漲，川普政府考慮有限期地臨時豁免「瓊斯法案」的規定，以確保能源和農產品能在美國各港口自由運輸。「瓊斯法案」要求，在美國國內港口之間運輸貨物必須使用美國建造的船隻。

彭博新聞報導，華府現正計劃提供30天豁免，允許外國油輪向美國東海岸的煉油商供應來自墨西哥灣沿岸及美國其他地區的燃料。油價聞訊，漲幅縮小。

高盛在一份更新價格預測的研究報告中警告，如果荷莫茲海峽的原油運輸在整個3月都維持在低檔，油價可能突破2008年觸及的的峰值。那年在需求飆升、供應停滯的背景下，布蘭特原油一度漲至每桶147.50美元高點。

這波因伊朗戰事引發的油價波動，目前為止，盤中最高價出現在本周一（9日），當時布蘭特原油觸及每桶119.50美元，西德州原油觸及119.48美元。

標普全球能源研究主管Jim Burkhard認為，市場嚴重失衡的局面，恐將持續至荷莫茲海峽重開、上下游作業恢復正常為止。但是這過程不會很快實現。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四連續第二天收跌，跌幅擴大至1.88%，報每英兩5,079.21美元。金價近日主要受美元走強拖累，油價飆高令市場對各央行執行貨幣寬鬆的預期下降，也令金價承壓。