快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克石油公司因安全疑慮 禁止中國製汽車進入廠區

中央社／ 記者劉郁葶布拉格12日專電

捷克石油公司Orlen Unipetrol宣布，自11日午夜起，禁止所有在中國製造的汽車進入其位在捷克境內的工業園區。OrlenUnipetrol表示，此舉是出於對資料安全與潛在間諜活動的顧慮。

根據捷克媒體Novinky.cz報導，Orlen Unipetrol表示，現代汽車配備大量感測器、資料收集系統與網路通訊模組，在涉及國家關鍵基礎設施的敏感環境中，無法完全確保汽車這些系統的安全性，因此採取預防性措施。

Orlen Unipetrol發言人凱德爾（Pavel Kaidl）表示，「任何車輛進入園區都需要特別許可，不論是員工還是供應商。實際上幾乎沒有中國車輛會開進我們的園區。但理論上，如果員工擁有中國製汽車，就必須停在園區外。」

根據Orlen Unipetrol公司內部通知，這項禁令適用捷克多個生產設施，包括位在利特維諾夫（Litvínov）、伏爾塔瓦河畔克拉盧皮（Kralupy nad Vltavou）、巴多比契（Pardubice）、內拉托維采（Neratovice）的工廠，並延伸至相關附屬設施。

Orlen Unipetrol保全將透過車輛識別碼（VIN）與品牌標識確認車輛來源。常見的中國品牌包括名爵（MG）、比亞迪（BYD）、蔚來（NIO）與東風汽車（Dongfeng）。車輛識別碼第一個字母為「L」通常代表車輛在中國製造。

據Novinky.cz報導，Orlen Unipetrol指出，這項措施也符合其母公司Orlen S.A.在波蘭推動的網路與情報安全策略。

隨著現代汽車進步，配備的感測器、軟體系統與網路連接能力日益增強，部分國家開始擔心這些設備可能被用於情報蒐集。

波蘭已在軍事基地採取類似限制措施，以防止數據外洩與監控風險。以色列國防軍也禁止中國品牌汽車進入其軍事基地，英國亦採取類似限制。

中國政府曾批評這類限制，稱此為濫用「國家安全」概念。然而，2021年中國軍方也以國家安全與資料保護為由，禁止特斯拉（Tesla）汽車進入中國部分軍事設施。

比亞迪 基礎設施 現代汽車

延伸閱讀

情蒐捷克友台政要不利資料 中國記者涉間諜將送審

大陸護油…禁止成品油出口 汽、柴油及航空燃油都列管

OpenClaw被地方炒太熱？中國限制政府部門、國企「養蝦」

日媒：日本提醒援助烏克蘭日企 華為5G恐涉資安風險

相關新聞

戰爭的代價來了？全球長債遭拋售 美30年期公債殖利率叩關4.9%

投資人對伊朗戰爭的潛在代價日益不安，預期衝突將迫使各國大舉發債，進而推升財政赤字與通膨壓力。由於要求更高的風險溢酬，市場紛紛拋售長天期政府公債，將美國30年期公債殖利率推升至接近4.9%，創下一個月以來最高水準。

速度提升10,000倍！三星、輝達聯手研發鐵電NAND

首爾經濟日報援引未具名業內人士消息報導，三星電子正與輝達合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。

油價大漲逾9%至近四年最高 布蘭特收盤漲破100美元 金價續跌

原油價格周四（12日）飆漲逾9%，布蘭特原油自2022年8月以來首次收於每桶100美元之上。伊朗加大了對中東地區石油和運輸設施的攻擊力道，最高領袖揚言將繼續封鎖荷莫茲海峽。黃金價格下跌，因美元走強加上油價飆升，削弱貨幣政策寬鬆前景。

川普點名鮑爾急催降息！債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

台積電ADR大跌5％ 較台北交易溢價縮小至13.62％

台積電ADR周四（12日）大跌5.03%，收在336.71美元，較台北交易溢價縮小至13.62%。費城半導體指數同日下挫3.43%。

美股大幅收低、標普500指數三連跌 伊朗戰事加劇和油格飆升導致拋售

美國股市周四下跌，伊朗襲擊兩艘油輪導致原油價格飆升至每桶100美元附近，進一步加劇通膨擔憂，投資者紛紛撤離股市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。