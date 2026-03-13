捷克石油公司因安全疑慮 禁止中國製汽車進入廠區

捷克石油公司Orlen Unipetrol宣布，自11日午夜起，禁止所有在中國製造的汽車進入其位在捷克境內的工業園區。OrlenUnipetrol表示，此舉是出於對資料安全與潛在間諜活動的顧慮。

根據捷克媒體Novinky.cz報導，Orlen Unipetrol表示，現代汽車配備大量感測器、資料收集系統與網路通訊模組，在涉及國家關鍵基礎設施的敏感環境中，無法完全確保汽車這些系統的安全性，因此採取預防性措施。

Orlen Unipetrol發言人凱德爾（Pavel Kaidl）表示，「任何車輛進入園區都需要特別許可，不論是員工還是供應商。實際上幾乎沒有中國車輛會開進我們的園區。但理論上，如果員工擁有中國製汽車，就必須停在園區外。」

根據Orlen Unipetrol公司內部通知，這項禁令適用捷克多個生產設施，包括位在利特維諾夫（Litvínov）、伏爾塔瓦河畔克拉盧皮（Kralupy nad Vltavou）、巴多比契（Pardubice）、內拉托維采（Neratovice）的工廠，並延伸至相關附屬設施。

Orlen Unipetrol保全將透過車輛識別碼（VIN）與品牌標識確認車輛來源。常見的中國品牌包括名爵（MG）、比亞迪（BYD）、蔚來（NIO）與東風汽車（Dongfeng）。車輛識別碼第一個字母為「L」通常代表車輛在中國製造。

據Novinky.cz報導，Orlen Unipetrol指出，這項措施也符合其母公司Orlen S.A.在波蘭推動的網路與情報安全策略。

隨著現代汽車進步，配備的感測器、軟體系統與網路連接能力日益增強，部分國家開始擔心這些設備可能被用於情報蒐集。

波蘭已在軍事基地採取類似限制措施，以防止數據外洩與監控風險。以色列國防軍也禁止中國品牌汽車進入其軍事基地，英國亦採取類似限制。

中國政府曾批評這類限制，稱此為濫用「國家安全」概念。然而，2021年中國軍方也以國家安全與資料保護為由，禁止特斯拉（Tesla）汽車進入中國部分軍事設施。