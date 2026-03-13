戰爭的代價來了？全球長債遭拋售 美30年期公債殖利率叩關4.9%

投資人對伊朗戰爭的潛在代價日益不安，預期衝突將迫使各國大舉發債，進而推升財政赤字與通膨壓力。由於要求更高的風險溢酬，市場紛紛拋售長天期政府公債，將美國30年期公債殖利率推升至接近4.9%，創下一個月以來最高水準。

市場原本就擔心油價飆升帶來的通膨，如今更憂慮各國政府將增加借貸，以支應國防開支並補貼家庭因能源成本高漲受到的衝擊。英國、德國、澳洲、日本在內的國家，長天期公債殖利率普遍上揚，全球債券年初以來的漲幅幾乎全被抹去。

Winshore Capital Partners管理合夥人Gang Hu表示，長債利率反映的不只是通膨，更是財政狀況與政府信用問題。目前市場顯然在押注，川普政府必須花錢為戰爭埋單，並為高油價向消費者提供補貼。

自2月28日伊朗戰事爆發以來，全球市場劇烈震盪。川普雖多次暗示戰事可能很快結束，卻未提出明確時間表，他說，「我們還沒完事」。美國政府尚未公布戰爭成本，但國會已在討論高達500億美元的額外撥款。

殖利率上升的背後，同時反映通膨與財政惡化的擔憂。30年期抗通膨公債殖利率上升，短天期實質殖利率卻下滑，顯示市場一方面預期經濟成長放緩，另一方面又擔心長期財政壓力。

TCW固定收益投資組合經理Ruben Hovhannisyan指出，戰爭融資與整體成長放緩，正是市場參與者的主要顧慮。

與此同時，美國財政仍承受壓力。雖然預算赤字近期略有收斂，但截至2月的五個月累計仍達約1兆美元。此外，美國最高法院推翻部分貿易關稅，也可能使政府失去數百億美元收入。

Loomis Sayles投資組合經理Matt Eagan分析，戰爭與關稅政策變化都可能推升通膨，進一步擴大赤字。

各國政府也有類似壓力。歐洲可能沿用2022年能源危機時的模式，啟動能源補貼並與歐盟共同發債。亞洲方面，澳洲、新加坡、日本皆已提高或規劃提高國防開支。

若衝突拖長，各國借款需求將持續上升。長天期公債勢必需要提供更高的風險溢價。Eagan認為，在30年期殖利率升破5%之前，市場對長債不會有興趣。