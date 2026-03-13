快訊

川普點名鮑爾急催降息！債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普周四在社群媒體Truth Social發文，催聯準會主席鮑爾降息，稱不必等到下次會議。美聯社

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

川普周四在社群媒體Truth Social發文，點名聯準會主席鮑爾，要求立即降息。他寫道：「聯準會主席『太遲』鮑爾今天在哪裡？他應該降低利率，現在就降，不要等到下次會議！」

川普施壓之際，白宮正面臨中東戰事推升物價的政治壓力。油價上漲威脅推高生活成本，美國民眾的不滿情緒升溫，恐不利共和黨在11月期中選舉的選情。

債券市場的反應與川普的期待背道而馳。投資人愈來愈不相信聯準會會降息。與聯準會政策會議掛鉤的利率互換合約顯示，交易員目前只押注今年降息約24個基點，低於周三晚間約30個基點的預期。就在2月28日，市場還普遍預期今年至少降息50個基點。

Natixis投資銀行部門美國利率主管John Briggs指出，布蘭特原油自2022年以來首次重新站上每桶100美元，加劇市場對通膨衝擊的憂慮。他表示，雖然當前經濟環境與2022年不盡相同，例如經濟成長前景較弱、就業市場較疲軟、財政刺激力度也較小，但市場對油價推升通膨的「肌肉記憶」仍然強烈。

市場重新定價也拖累美國公債。對聯準會政策最敏感的2年期美債殖利率一度上升6個基點至約3.71%，創去年8月以來新高。

同時，美國債市本周供給壓力也在增加。企業大量發行新債，美國財政部周四標售220億美元30年期公債。本周稍早標售的3年期與10年期公債需求偏弱，也進一步推高殖利率。

聯準會下一次利率決策會議將於3月18日登場，市場普遍預期本次將按兵不動。

台積電ADR大跌5％ 較台北交易溢價縮小至13.62％

台積電ADR周四（12日）大跌5.03%，收在336.71美元，較台北交易溢價縮小至13.62%。費城半導體指數同日下挫3.43%。

美股大幅收低、標普500指數三連跌 伊朗戰事加劇和油格飆升導致拋售

美國股市周四下跌，伊朗襲擊兩艘油輪導致原油價格飆升至每桶100美元附近，進一步加劇通膨擔憂，投資者紛紛撤離股市。

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

0 則留言

0 則留言
