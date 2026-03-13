快訊

台積電ADR大跌5％ 較台北交易溢價縮小至13.62％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR 12日挫跌5.03%，跌幅大於費城半導體指數。 路透
台積電ADR 12日挫跌5.03%，跌幅大於費城半導體指數。 路透

台積電ADR周四（12日）大跌5.03%，收在336.71美元，較台北交易溢價縮小至13.62%。費城半導體指數同日下挫3.43%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌739.42點或1.56%，收在46,677.85點；標普500指數下跌103.18點或1.52%，收在6,672.62點；那斯達克指數下跌404.15點，或1.78%，收在22,311.98點。

台灣加權股價指數下跌532.33點，收在33,581.86點，台積電（2330）下跌55元或2.84%，收在1,885元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,141.74, -5.03, 1,885.00, +13.62

聯電, UMC, 59.47, -3.61, 60.60, -1.86

日月光, ASX, 333.78, -4.16, 335.00, -0.36

中華電, CHT, 135.68, -0.54, 136.00, -0.24

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

相關新聞

川普點名鮑爾急催降息！債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

台積電ADR大跌5％ 較台北交易溢價縮小至13.62％

台積電ADR周四（12日）大跌5.03%，收在336.71美元，較台北交易溢價縮小至13.62%。費城半導體指數同日下挫3.43%。

美股大幅收低、標普500指數三連跌 伊朗戰事加劇和油格飆升導致拋售

美國股市周四下跌，伊朗襲擊兩艘油輪導致原油價格飆升至每桶100美元附近，進一步加劇通膨擔憂，投資者紛紛撤離股市。

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

