台積電ADR大跌5％ 較台北交易溢價縮小至13.62％
台積電ADR周四（12日）大跌5.03%，收在336.71美元，較台北交易溢價縮小至13.62%。費城半導體指數同日下挫3.43%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌739.42點或1.56%，收在46,677.85點；標普500指數下跌103.18點或1.52%，收在6,672.62點；那斯達克指數下跌404.15點，或1.78%，收在22,311.98點。
台灣加權股價指數下跌532.33點，收在33,581.86點，台積電（2330）下跌55元或2.84%，收在1,885元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,141.74, -5.03, 1,885.00, +13.62
聯電, UMC, 59.47, -3.61, 60.60, -1.86
日月光, ASX, 333.78, -4.16, 335.00, -0.36
中華電, CHT, 135.68, -0.54, 136.00, -0.24
