美股大幅收低、標普500指數三連跌 伊朗戰事加劇和油格飆升導致拋售

美國股市周四下跌，伊朗襲擊兩艘油輪導致原油價格飆升至每桶100美元附近，進一步加劇通膨擔憂，投資者紛紛撤離股市。

道瓊工業指數下跌739.42點，跌幅1.56%，收於46,677.85點； 標普500指數下跌103.22點，跌幅1.52%，收於6,672.58點；那斯達克指數下跌404.15點，跌幅1.78%，收於22,311.98點。

三大美國股指在全面拋售中均下跌逾1.5%，除能源股和部分防禦性股票外，其餘均大幅下跌。標普500指數連續第三個交易日收跌，創下一個月來最大三日跌幅。

伊朗最高領袖穆吉塔巴誓言將繼續封鎖關鍵的荷莫茲海峽，國際能源署（IEA）警告稱，伊朗戰事正造成史上最大規模的石油供應干擾，加劇通膨壓力不斷攀升的擔憂。

近月美國原油期貨周四收漲9.7%，布蘭特原油期貨收漲9.2%，觸及每桶100美元關口。

根據兩位知情人士，川普政府已要求美國石油公司和航運集團為可能豁免百年歷史的《瓊斯法案》做好準備，該法案規範國內航運，豁免後將有助於緩解全國範圍內的燃料運輸壓力。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示：「市場意識到中東衝突解決的前景愈發渺茫。當前的心態是，先賣出、再問問題。除能源股外，已無安全避風港。」

聯準會將於3月17日召開會議。儘管近期通膨數據暗示價格漲幅可控，但伊朗戰爭爆發13天以來引發的原油價格飆升尚未反映在數據中。雖然市場普遍預期聯準會將維持指標利率不變，但其最新經濟預測摘要中的通膨預估調整將密切關注。

Detrick 補充道：「油價飆升的背後，是市場意識到聯準會今年稍晚降息的可能性正迅速降低。」

鑒於近期信貸問題，瑞士私募股權公司Partners Group警告稱，未來幾年私募信貸違約率可能翻倍。摩根士丹利 限制了旗下一支私募信貸基金的贖回。摩根大通周四下調了部分向私募信貸基金提供貸款的估值。二者分別下跌4.1%與1.6%。

聯準會監管副主席鮑曼概述了監管改革方案，該方案將放寬銀行為潛在損失預留現金儲備的要求，此舉被視為華爾街銀行的勝利。

標普500指數11大類股中，能源股漲幅最大，上漲1%；工業股下跌2.5%，跌幅最大。同樣依賴荷莫茲海峽運輸的農業化肥企業因價格飆升而上漲。標普化肥與農用化學品指數大漲4.9%。

周五將公布多項經濟指標，包括美國消費者信心指數、耐久財訂單、職位空缺/勞動力流動數據，以及涵蓋範圍廣泛的個人消費支出（PCE）報告。