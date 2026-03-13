快訊

中東戰火未歇 法國能源巨擘油氣產量減少15%

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

法國道達爾能源集團（TotalEnergies）今天表示，受中東戰爭影響，旗下15%的油氣產量已處於停擺狀態。

法新社報導，這家法國石油與天然氣巨頭表示：「卡達、伊拉克及阿聯伯聯合大公國離岸油氣產線已關閉或正在關閉，占我們總產量約15%。」

法國道達爾能源集團表示，不過油價上漲將足以彌補中東產量減少帶來的損失。

該公司表示：「布倫特原油每桶上漲8美元，就足以抵銷2026年來自伊拉克、卡達及阿聯伯聯合大公國離岸資產在每桶60美元時預期的營運現金流。」

作為國際油價基準的布倫特原油，今年年初價格約在每桶60美元，但今天已漲破100美元，漲幅高達近2/3。

由於美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，布倫特原油價格自衝突前上漲約38%。

德黑蘭當局對航運及波斯灣鄰國發動的報復性打擊，使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海上交通幾近停擺，全球約1/5的石油與液化天然氣皆需經由該海峽運輸。

卡達 原油價格 國際油價

相關新聞

川普點名鮑爾急催降息！債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

台積電ADR大跌5％ 較台北交易溢價縮小至13.62％

台積電ADR周四（12日）大跌5.03%，收在336.71美元，較台北交易溢價縮小至13.62%。費城半導體指數同日下挫3.43%。

美股大幅收低、標普500指數三連跌 伊朗戰事加劇和油格飆升導致拋售

美國股市周四下跌，伊朗襲擊兩艘油輪導致原油價格飆升至每桶100美元附近，進一步加劇通膨擔憂，投資者紛紛撤離股市。

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

