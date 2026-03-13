聽新聞
中東戰火未歇 法國能源巨擘油氣產量減少15%
法國道達爾能源集團（TotalEnergies）今天表示，受中東戰爭影響，旗下15%的油氣產量已處於停擺狀態。
法新社報導，這家法國石油與天然氣巨頭表示：「卡達、伊拉克及阿聯伯聯合大公國離岸油氣產線已關閉或正在關閉，占我們總產量約15%。」
法國道達爾能源集團表示，不過油價上漲將足以彌補中東產量減少帶來的損失。
該公司表示：「布倫特原油每桶上漲8美元，就足以抵銷2026年來自伊拉克、卡達及阿聯伯聯合大公國離岸資產在每桶60美元時預期的營運現金流。」
作為國際油價基準的布倫特原油，今年年初價格約在每桶60美元，但今天已漲破100美元，漲幅高達近2/3。
由於美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，布倫特原油價格自衝突前上漲約38%。
德黑蘭當局對航運及波斯灣鄰國發動的報復性打擊，使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海上交通幾近停擺，全球約1/5的石油與液化天然氣皆需經由該海峽運輸。
