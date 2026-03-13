快訊

曾遭北京兩度制裁 美國務卿魯比歐擬隨川普訪陸

高雄「阿志頭」男公關跳洗腦歌拍片成流量密碼 警：將開罰

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀 機上人員搜救中

聽新聞
0:00 / 0:00

全球聚焦荷莫茲 油價破百美股陷拋售

中央社／ 紐約12日專電

美國、以色列與伊朗衝突急遽惡化，波灣戰火與海上油輪烈焰景象，導致今天油價現貨與期貨每桶均重新站上100美元；美股遭拋售，科技類股普遍走低。戰爭已實際影響國際資本市場，升高全球經濟風險。

伊朗當局發佈哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖，宣示強硬回應美以攻擊及持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），德黑蘭官方陸續發布油輪與商船遭攻擊烈焰沖天影像，以色列持續空襲貝魯特、德黑蘭等地造成傷亡。

中東局勢快速惡化，各方未見協商可能，區域國家短期間無法恢復正常供油，形勢遠超過2週前美以空襲德黑蘭，華府與市場預期針對特定目標縮小打擊，衝突可速戰速決。

德黑蘭當局以封鎖通行全球20%石油產品油輪的荷莫茲海峽為手段，推高國際能源價格，拖累全球經濟，國際油價再度攀升。

大量利空消息衝擊下，美國西德州中級原油（WestTexas Intermediate crude，WTI）12日交易每桶突破100美元，5月底到期期貨合約同樣突破100美元關卡，單日漲幅均超過10%。

國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）每桶升破101美元，單日漲幅超過10%。

油價持續攀高，影響各類股。道瓊工業指數收盤下跌1.56%，收報46677.85點。標普500指數跌1.52%，收6672.62點。那斯達克指數下挫1.78%，收22311.98點。

科技類股均顯著下挫，Meta跌2.55%、Alphabet跌1.69%、蘋果（Apple）跌1.94%、亞馬遜（Amazon）跌1.47%、輝達（Nvidia）跌1.53%、台積電ADR跌4.98%。

斯巴達商品（Sparta Commodities）石油分析師西克勞斯比（Neil Crosby）在華爾街日報（Wall StreetJournal）表示，市場更形緊張，荷莫茲海峽關閉不僅拖累供應鏈，針對原油設施的攻擊行動也讓中期影響擴大。

華爾街日報報導，戰爭同時影響化肥價格，推高農業成本。

報導指出，投資人認為大量原料與液態天然氣無法離開波斯灣，美國化肥製造商因國內天然氣供應不受影響，成本相較外國競爭者較低，化肥原料如氨、尿素、硫和磷酸鹽等運輸也受戰爭影響，推高化肥價格。

美國化肥業者CF Industries股價在12日大漲13.21%，今年至今漲幅約達7成。業者Nutrien同日上漲5.86%，今年至今漲幅達32.90%。

道瓊工業指數 期貨合約 哈米尼

延伸閱讀

伊朗放話：繼續關閉荷莫茲 布蘭特再漲破100美元

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

國際油輪遇襲油價震盪走高 道指跌至今年新低

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

相關新聞

川普點名鮑爾急催降息！債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

台積電ADR大跌5％ 較台北交易溢價縮小至13.62％

台積電ADR周四（12日）大跌5.03%，收在336.71美元，較台北交易溢價縮小至13.62%。費城半導體指數同日下挫3.43%。

美股大幅收低、標普500指數三連跌 伊朗戰事加劇和油格飆升導致拋售

美國股市周四下跌，伊朗襲擊兩艘油輪導致原油價格飆升至每桶100美元附近，進一步加劇通膨擔憂，投資者紛紛撤離股市。

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。