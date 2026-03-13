全球聚焦荷莫茲 油價破百美股陷拋售

美國、以色列與伊朗衝突急遽惡化，波灣戰火與海上油輪烈焰景象，導致今天油價現貨與期貨每桶均重新站上100美元；美股遭拋售，科技類股普遍走低。戰爭已實際影響國際資本市場，升高全球經濟風險。

伊朗當局發佈哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖，宣示強硬回應美以攻擊及持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），德黑蘭官方陸續發布油輪與商船遭攻擊烈焰沖天影像，以色列持續空襲貝魯特、德黑蘭等地造成傷亡。

中東局勢快速惡化，各方未見協商可能，區域國家短期間無法恢復正常供油，形勢遠超過2週前美以空襲德黑蘭，華府與市場預期針對特定目標縮小打擊，衝突可速戰速決。

德黑蘭當局以封鎖通行全球20%石油產品油輪的荷莫茲海峽為手段，推高國際能源價格，拖累全球經濟，國際油價再度攀升。

大量利空消息衝擊下，美國西德州中級原油（WestTexas Intermediate crude，WTI）12日交易每桶突破100美元，5月底到期期貨合約同樣突破100美元關卡，單日漲幅均超過10%。

國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）每桶升破101美元，單日漲幅超過10%。

油價持續攀高，影響各類股。道瓊工業指數收盤下跌1.56%，收報46677.85點。標普500指數跌1.52%，收6672.62點。那斯達克指數下挫1.78%，收22311.98點。

科技類股均顯著下挫，Meta跌2.55%、Alphabet跌1.69%、蘋果（Apple）跌1.94%、亞馬遜（Amazon）跌1.47%、輝達（Nvidia）跌1.53%、台積電ADR跌4.98%。

斯巴達商品（Sparta Commodities）石油分析師西克勞斯比（Neil Crosby）在華爾街日報（Wall StreetJournal）表示，市場更形緊張，荷莫茲海峽關閉不僅拖累供應鏈，針對原油設施的攻擊行動也讓中期影響擴大。

華爾街日報報導，戰爭同時影響化肥價格，推高農業成本。

報導指出，投資人認為大量原料與液態天然氣無法離開波斯灣，美國化肥製造商因國內天然氣供應不受影響，成本相較外國競爭者較低，化肥原料如氨、尿素、硫和磷酸鹽等運輸也受戰爭影響，推高化肥價格。

美國化肥業者CF Industries股價在12日大漲13.21%，今年至今漲幅約達7成。業者Nutrien同日上漲5.86%，今年至今漲幅達32.90%。