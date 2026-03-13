聽新聞
伊朗矢言繼續封鎖荷莫茲海峽 國際油價收漲逾9%

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

國際油價今天收盤大漲逾9%，創近4年來新高，主因伊朗加大對中東地區石油及運輸設施的攻擊力道，該國新任最高領袖更矢言將持續封鎖重要的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

布倫特原油期貨上漲8.48美元，漲幅9.2%，收在每桶100.46美元，且盤中一度觸及101.60美元。

美國西德州中級原油上漲8.48美元，漲幅9.7%，收報每桶95.73美元。

兩大基準原油價格均收在2022年8月以來的新高。布倫特原油收在每桶100美元以上，為2022年8月以來首見。

