南韓抑制油價 訂價格上限禁囤積

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓13日起實施「石油最高價格制」，抑制飆漲的油價。圖為南韓12日股市，收盤下跌26.7點。 （歐新社）
南韓政府為了抑制因美伊戰爭而飆升的油價，自十三日起實施「石油最高價格制」，這是自一九九七年油價自由化以來首次採取此措施。

韓聯社報導，「石油最高價格制」上限將設定在低於目前四大煉油公司平均供應價格的水準，如汽油設定在每公升一七二四韓元（約台幣卅七元）。南韓政府也同時發布禁止囤積石油產品公告。

報導指出，二月底美國以色列對伊朗發動空襲至今，南韓汽油每公升約漲二百韓元（約台幣四點五元）。

產業通商資源部產業資源安全室長梁基旭（譯音）表示，「石油最高價格制」是為了緩和國際油價急升時過快反映到國內價格，不是單純壓低價格政策，是政府介入降低價格波動。

南韓政府說，「石油最高價格制」何時解除，將考量荷莫茲海峽封鎖情況及國際油價走勢決定。

油價 南韓 石油 美國 汽油 以色列 上限 價格

