油價高漲 全球債市紅翻黑

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導
中東戰火推升國際油價節節高漲，使得全球債市紅翻黑。本報資料照片
全球債市二○二六年迄今的表現由紅翻黑，顯示油價節節高漲已重燃通膨復熾顧慮，觸動固定收益市場一陣賣壓。

追蹤投資級政府公債與公司債的彭博全球綜合債券指數，年初以來的漲幅至今化為烏有，呈現平盤。隨著國際油價漲破每桶一百美元大關，債市賣壓延續至十二日。截至二月廿七日為止，該指數今年來漲幅一度達到百分之二點一之多，但在美國總統川普上月廿八日對伊朗開戰，市場氣氛已急轉直下。

美國公債殖利率本周竄升至數月來高點，反映投資人考量中東衝突可能擴大的風險而重新評價。許多基金經理人押注通膨壓力升高的利空，將凌駕資金遁入主權債避險的利多。與此同時，公司債投資人也對私募信貸市況提高警覺，因為摩根士丹利和Cliffwater限制一些私募基金贖回，進一步打擊市場信心。

Pepperstone研究策略師布朗說：「大致而言，能源價格暴漲，使投資人對通膨大環境的顧慮加深。仰賴能源進口的經濟體，可能遭遇更大的通膨升幅，可預見那些國家發行的公債將相對遜色。」他指的是英國和歐洲債券。

另一個令投資者徹夜難眠的因素，是戰爭推高政府財、政赤字，導致長期公債價格走低。美國卅年期公債殖利率已升至百分之四點九附近，為一個月來最高水位，從英國、德國到澳洲、日本，各國長期公債殖利率紛紛上揚。

對投資人而言，戰爭成本加上原已龐大的赤字擔憂，促使他們對長期債券要求更高的報酬。再加上能源價格飆升帶來的通膨壓力，共同加劇了固定收益市場的波動。

Winshore資本合夥公司管理合夥人胡剛表示：「長端利率關乎財政敘事，也關乎政府信譽。這反映出市場預期川普需要花錢為戰爭埋單，並為油價上漲向消費者提供補貼。」

市場焦點也轉向央行利率展望。市場普遍預期美國聯準會（Fed）下周將維持利率不變，但若是物價呈現持續上漲壓力，可能使Fed更難在未來數月進一步降息。高盛本周已把預估Fed下次降息時點延到九月。

另外，彭博資料顯示，追蹤全球政府公債和投資級公司債的其他指數，現在也全面由漲轉跌。

不過，雪梨Torica資本公司投資長李雷蒙認為，不必對債券長期展望太悲觀。他說：「歷史顯示，戰爭引發的油價暴漲不會持久。」

通膨 私募基金 國際油價 債券 債市

相關新聞

南韓抑制油價 訂價格上限禁囤積

南韓政府為了抑制因美伊戰爭而飆升的油價，自十三日起實施「石油最高價格制」，這是自一九九七年油價自由化以來首次採取此措施。

美國1月貿易逆差 月減逾2成

美國政府十二日公布，今年元月貿易逆差比去年十二月劇減百分之廿五，為五百四十五億美元，遠低於經濟學者預估的六百六十億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減一千人。

Apple歡慶「不同凡想」的50周年 執行長庫克一封信揭全球慶祝活動序幕

Apple將於今年4月1日迎來創立50周年的重大里程碑，官方宣布以「50 Years of Thinking Different（不同凡想的50年）」為主軸，預計展開為期數週的全球慶祝活動。

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

美股三大指數12日早盤開低走低，跌幅至今均超過1%，費半更跌逾3%，伊朗戰爭掀起的油市供給疑慮至今仍無消散跡象，持續推高油價。

美國經濟迎來「末日四騎士」？諾貝爾獎得主示警：停滯性通膨不遠了

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，美伊戰爭已使經濟迎來「末日四騎士」，使美國經濟瀕臨「停滯性通膨」。

