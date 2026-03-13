聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰火效應 台塑集團營運利大於弊
中東戰火牽動全球原料供應，對台塑集團利大於弊。台塑董事長郭文筆昨（12）日表示，國際戰事頻傳，影響大陸的原油進口量約兩成，限制大陸石化業取得低價原料，這對亞洲石化業有利，也有助於改善台塑未來的營運環境。
台化（1326）董事長洪福源表示，戰爭可能不會在短時間內結束，若中東航運緊張情勢持續，將影響全球能源運輸，中國大陸可能受到較大衝擊，整體成本與供應壓力將上升，這對台灣石化業而言可能帶來一定機會。
郭文筆表示，過去國際油價每桶70至80美元時，部分受到制裁的原油可能只以30至40美元價格出售給中國大陸，形成不對等競爭。當制裁增加時，這些原油只能銷往中國大陸，因此對其他亞洲石化業者造成不利影響。如今這個因素逐漸減弱，對台塑而言是一項利多。
洪福源表示，若中東航運緊張情勢持續，將影響全球能源運輸，中國大陸可能受到較大衝擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。