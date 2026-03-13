中東戰火效應 台塑集團營運利大於弊

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

2026-03-13 06:01