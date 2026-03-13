快訊

中信金前二月每股純益0.8元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金（2891）昨（12）日公布2月獲利，單月稅後純益81.5億元，累計前二月合併稅後純益155.2億元，每股純益（EPS）為0.8元。

子公司中信銀2月稅後純益40.2億元。累計前二月稅後純益99.1億元，較去年同期成長20%，除淨利差持續擴大外，放款及財富管理業務動能強勁，刷卡消費金額增加，因此利息及手續費淨收入均有雙位數成長，持續繳出歷年同期獲利最佳表現。

子公司台灣人壽2月稅後純益31.9億元，主要來自債券及基金評價利益，以及過往累積CSM（合約服務邊際）攤銷穩定貢獻，另外保險業務動能表現良好，累計新契約保費達240億元，較去年同期成長192%。

中信金昨日舉行法說會，針對台壽今年接軌IFRS 17及ICS（新一代清償能力制度），台壽資深副總經理葉栢宏表示，因接軌IFRS 17影響淨值數約13億元，另為降低未來淨值波動幅度，資產會計重分類後影響淨值約122億元，合計影響為135億元，淨值比由8.1%降至7.5%。台壽今年新契約CSM目標約為160億元，今年避險前經常性收益率約3.5%，避險成本較去年下降，預估落在1.1至1.2%，利差約90至100個基本點。

葉栢宏表示，2025年底開帳CSM餘額達1,600億元，預估每年CSM釋出率為7%，約112億元；今年新契約CSM目標約為160億元。在產品策略上，因應高齡化和少子化將優先發展保障型商品，同時趁股市多頭之際，規劃投資型商品。

