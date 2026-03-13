快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

本田預警年度淨損 69年首見

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
本田汽車示警，未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的損失。 （美聯社）
本田汽車示警，未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的損失。 （美聯社）

本田汽車12日宣布，取消三款原為北美市場規劃的電動車型，並示警未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的費用與損失，成為最新一家受累於美國電動車買氣降溫、以及中國競爭加劇的車廠。寶馬（BMW）同日也警告今年獲利將進一步滑落。

本田預估，止於本月的2025會計年度，淨損為6,900億日圓，遠不如原估的淨利3,000億日圓，這將是該公司自1957年上市以來，首度出現淨損。

本田社長三部敏宏對記者表示，「情況變化速度遠超我們預期」，「北美取消電動車補貼削弱成長動能，來自中國的競爭意味我們無法提供具吸引力的車款，或保持競爭優勢」。

川普政府撤銷環保法規與電動車補貼，導致美國電動車市降溫。除了本田將認列費用，Stellantis也因更改電動車策略，已宣布將認列逾220億歐元（250億美元）的費用。福特也面臨195億美元的費用衝擊。

彭博行業研究資深汽車分析師吉田達夫（音譯）說，由於本田特別積極發展電動車，因此所受影響相對較大，「費用規模超乎預期，將在近期內被視為利空」，「不確定性與風險將持續發酵，因此要說所有利空已消散言之過早，然而，這項宣布釐清了一大部分關於純電動車的劣勢，與原來相比，至少帶來一些明確性」。

本田指出，將重新分配資源，強化油電車產品陣容，簡化車型；同時將擴大在印度的業務布局，當地的汽車與機車市場均蓬勃發展。

德國豪華車廠寶馬（BMW）同日也警告，2026年稅前獲利將小幅下滑，且交車成長料將陷入停滯，並預期關稅成本不太會大幅緩解，以及大陸市場競爭將相當激烈。

BMW去年稅前獲利下滑6.7%至102億歐元（117.8億美元），今年將進一步滑落，減幅介於5%–9.9%，而交車量與去年相比將持平。

彭博 BMW 電動車

延伸閱讀

友鋮：歐系新車型訂單將放量 營運拚較去年成長

香港油價11天升幅5.4%至8.4% 電動車看俏 車行賣到缺貨

和泰車2025年每股賺33.93元

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

相關新聞

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

本田預警年度淨損 69年首見

本田汽車12日宣布，取消三款原為北美市場規劃的電動車型，並示警未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的費用與損失，成為最新一家受累於美國電動車買氣降溫、以及中國競爭加劇的車廠。寶馬（BMW）同日也警告今年獲利將進一步滑落。

不滿轉嫁關稅成本 會員告好市多 要求退錢

量販巨人好市多（Costco）遭一名會員控告，並要求把因川普2.0關稅而調漲的產品價格統統退錢給消費者。此舉顯示，不光是美國企業，現在連消費者也出招爭食關稅退款大餅。

麥當勞推平價餐點攬客

麥當勞（McDonald's）計劃4月在美國推出不超過3美元的新系列餐點、以及4美元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。