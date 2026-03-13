本田預警年度淨損 69年首見

本田汽車12日宣布，取消三款原為北美市場規劃的電動車型，並示警未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的費用與損失，成為最新一家受累於美國電動車買氣降溫、以及中國競爭加劇的車廠。寶馬（BMW）同日也警告今年獲利將進一步滑落。

本田預估，止於本月的2025會計年度，淨損為6,900億日圓，遠不如原估的淨利3,000億日圓，這將是該公司自1957年上市以來，首度出現淨損。

本田社長三部敏宏對記者表示，「情況變化速度遠超我們預期」，「北美取消電動車補貼削弱成長動能，來自中國的競爭意味我們無法提供具吸引力的車款，或保持競爭優勢」。

川普政府撤銷環保法規與電動車補貼，導致美國電動車市降溫。除了本田將認列費用，Stellantis也因更改電動車策略，已宣布將認列逾220億歐元（250億美元）的費用。福特也面臨195億美元的費用衝擊。

彭博行業研究資深汽車分析師吉田達夫（音譯）說，由於本田特別積極發展電動車，因此所受影響相對較大，「費用規模超乎預期，將在近期內被視為利空」，「不確定性與風險將持續發酵，因此要說所有利空已消散言之過早，然而，這項宣布釐清了一大部分關於純電動車的劣勢，與原來相比，至少帶來一些明確性」。

本田指出，將重新分配資源，強化油電車產品陣容，簡化車型；同時將擴大在印度的業務布局，當地的汽車與機車市場均蓬勃發展。

德國豪華車廠寶馬（BMW）同日也警告，2026年稅前獲利將小幅下滑，且交車成長料將陷入停滯，並預期關稅成本不太會大幅緩解，以及大陸市場競爭將相當激烈。

BMW去年稅前獲利下滑6.7%至102億歐元（117.8億美元），今年將進一步滑落，減幅介於5%–9.9%，而交車量與去年相比將持平。