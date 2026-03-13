南亞營收 電子占比已逾五成

台塑集團近年來積極多元轉型，身兼集團總裁及南亞（1303）董事長的吳嘉昭昨（12）日表示，南亞已由傳統塑膠加工逐步轉向電子材料領域，電子產品與材料已占營收約50%，若加計子公司南亞科技，電子相關營收比重更超過70%。

此外，近日市場傳出，南亞因應美伊戰爭造成的石油供應受阻，加上國際原油及PET原料PTA、EG價格上漲，以及台塑化發布不可抗力通知，南亞為確保訂單數量供應正常，已對客戶宣布將自4月起調漲聚酯薄膜及離型薄膜售價。

南亞指出，公司目前正以「多元布局、創新發展」為主軸，發展醫材、半導體材料與電力系統三大新事業。醫材方面已投入21項產品開發；半導體材料包含電子級雙氧水與氟系管材等；電力系統則透過與海外企業合作，從設備供應商轉型為整體解決方案提供者。南亞也與日東紡合作擴大電子級玻纖絲供應，並攜手華城電機布局海外電力基建市場。

南亞表示，電子材料已逐漸成為公司未來發展的重要核心。公司指出，自1984年跨入電子材料領域以來，相關事業持續成長，目前電子材料相關營收已占南亞整體營收約五成。