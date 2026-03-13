南亞營收 電子占比已逾五成

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團近年來積極多元轉型，身兼集團總裁及南亞（1303）董事長的吳嘉昭昨（12）日表示，南亞已由傳統塑膠加工逐步轉向電子材料領域，電子產品與材料已占營收約50%，若加計子公司南亞科技，電子相關營收比重更超過70%。

此外，近日市場傳出，南亞因應美伊戰爭造成的石油供應受阻，加上國際原油及PET原料PTA、EG價格上漲，以及台塑化發布不可抗力通知，南亞為確保訂單數量供應正常，已對客戶宣布將自4月起調漲聚酯薄膜及離型薄膜售價。

南亞指出，公司目前正以「多元布局、創新發展」為主軸，發展醫材、半導體材料與電力系統三大新事業。醫材方面已投入21項產品開發；半導體材料包含電子級雙氧水與氟系管材等；電力系統則透過與海外企業合作，從設備供應商轉型為整體解決方案提供者。南亞也與日東紡合作擴大電子級玻纖絲供應，並攜手華城電機布局海外電力基建市場。

南亞表示，電子材料已逐漸成為公司未來發展的重要核心。公司指出，自1984年跨入電子材料領域以來，相關事業持續成長，目前電子材料相關營收已占南亞整體營收約五成。

台塑化 吳嘉昭 營收

相關新聞

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

本田預警年度淨損 69年首見

本田汽車12日宣布，取消三款原為北美市場規劃的電動車型，並示警未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的費用與損失，成為最新一家受累於美國電動車買氣降溫、以及中國競爭加劇的車廠。寶馬（BMW）同日也警告今年獲利將進一步滑落。

不滿轉嫁關稅成本 會員告好市多 要求退錢

量販巨人好市多（Costco）遭一名會員控告，並要求把因川普2.0關稅而調漲的產品價格統統退錢給消費者。此舉顯示，不光是美國企業，現在連消費者也出招爭食關稅退款大餅。

麥當勞推平價餐點攬客

麥當勞（McDonald's）計劃4月在美國推出不超過3美元的新系列餐點、以及4美元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。

