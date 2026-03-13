印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

該國也正草擬新一輪的智慧手機生產獎勵措施，將把政府補助與出口和本土製造零件的使用率掛鉤，有利於蘋果、三星和其供應商。

彭博資訊報導，這支基金將提供補助給晶片設計、製造設備和供應鏈發展計畫，據悉可能會在二至三個月內成立。目前計畫仍在討論階段，仍有其他變數，且也可能和其他旨在提振當地生產和出口的智慧手機和零組件補助措施做結合。

印度總理莫迪正嘗試加速印度的晶片產業發展，該產業在當地仍處於初期階段，但已有一些大型計畫正在進行。雖然規模較小，但印度這項計畫將類似美國520億美元的「晶片與科學法案」，提供資金給當地晶片產能的發展。

至於據傳也在規劃的智慧手機獎勵方案，將會是印度政府實質第二階段的手機生產獎勵計畫，將開始獎勵出口手機到海外的企業。與本月底到期、主要聚焦獎勵擴大國內生產的「生產關聯激勵計畫」（PLI）不同，這項新計畫將明確把獎勵與出口和在地化掛鉤。

知情人士表示，這項計畫的政策設計、獎勵規模和整體預算都還未敲定，仍可能在跨部會諮詢階段有所調整。

不過這項大幅修改的獎勵措施確實凸顯出，蘋果在印度發展電子業野心中的重要性日益提升。蘋果的代工製造商，占了印度約四分之三的手機出口，幫助印度轉變為全球成長最快的手機出口大國之一。蘋果也正計劃在今年底前使印度成為出口最多iPhone到美國的國家，以鞏固印度做為在美銷售手機最大生產國的地位。

印度政府12日已批准放寬針對鄰國投資的限制措施，此舉主要指向中國大陸，釋放出印度在改善與其最大鄰國和地緣政治競爭對手的經濟關係的信號，但也是為支持本土製造業發展。

根據印度政府的聲明，與印度陸地接壤國家的外國直接投資（FDI）規則調整後，電子產品、資本財及太陽能電池等特定製造領域將從中受益。聲明也稱，新規有望引入新技術、提升本地附加值、支持國內企業發展，並助其更加融入全球供應鏈。

在中東戰事升級、油價走高為經濟前景帶來新壓力之際，新德里希望透過吸引更多資金，支撐經濟成長。