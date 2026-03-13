美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

根據商務部資料，元月逆差縮小主因出口增加5.5%，靠的是非貨幣用黃金、其他貴金屬，以及電腦與飛機出口增加；進口僅減少0.7%，主因製藥類進口減少。

彭博經濟團隊指出，2026年美國貿易表現優劣的關鍵因素，在於零售商是否會重建進口產品庫存，或是轉向國內產品；另外對伊朗開戰也將影響美國與中東國家之間的航運與貿易。

元月逆差減少，對今年第1季GDP成長率有助益。

美國財政部11日公布的數據顯示，美國2月預算赤字減少，但步伐較前一個月放緩，因關稅收入自去年底觸及最高峰後回落。

美國財政部公布的數據顯示，經日曆年度差異因素調整後，截至2月的五個月內，聯邦政府出現1兆美元赤字，較去年同期減少1,480億美元。赤字減幅為14%，小於去年10月至今年1月期間的21%。至於上月政府關稅收入為266億美元，關稅收入自去年10月達到314億美元高峰後便逐月回落。