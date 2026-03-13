麥當勞推平價餐點攬客

麥當勞（McDonald's）計劃4月在美國推出不超過3美元的新系列餐點、以及4美元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。

2020年新冠疫情後通膨飆升，有些加盟店自行提高價格，許多顧客因此不再認為麥當勞餐點物有所值。為贏回顧客青睞，麥當勞近兩年不斷努力鞏固平價形象，2024年推出新的5美元套餐，2025年1月增加一系列1美元附加選項如雙層起司漢堡或香腸餅乾，購買原價品即可享附加選項，去年秋天更進一步與全美加盟商達成協議，大幅降低套餐價格。

一連串努力已初見成效，愈來愈多低收入消費者開始訂購套餐；麥當勞執行長坎普辛斯基（Chris Kempczinski）在上個月的投資者電話會議上說，務必全力鞏固性價比領先地位。

市場研究公司Technomic的調查顯示，去年21%受訪者認為麥當勞價格實惠，高於2024年的18%，但仍低於2019年的水準。

麥當勞在本周發給加盟商的信件中說，2026年折扣方案「McValue 2.0」已獲加盟商一致批准，計劃未來幾周開始進行培訓。

速食業對手也積極搶客。專業麵包連鎖店Panera Bread上個月推出4.99美元自選搭配促銷活動；達美樂披薩也表示，9.99美元任選配料披薩等優惠活動奏效。