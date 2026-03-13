快訊

麥當勞推平價餐點攬客

經濟日報／ 編譯周芳苑／綜合外電

麥當勞（McDonald's）計劃4月在美國推出不超過3美元的新系列餐點、以及4美元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。

2020年新冠疫情後通膨飆升，有些加盟店自行提高價格，許多顧客因此不再認為麥當勞餐點物有所值。為贏回顧客青睞，麥當勞近兩年不斷努力鞏固平價形象，2024年推出新的5美元套餐，2025年1月增加一系列1美元附加選項如雙層起司漢堡或香腸餅乾，購買原價品即可享附加選項，去年秋天更進一步與全美加盟商達成協議，大幅降低套餐價格。

一連串努力已初見成效，愈來愈多低收入消費者開始訂購套餐；麥當勞執行長坎普辛斯基（Chris Kempczinski）在上個月的投資者電話會議上說，務必全力鞏固性價比領先地位。

市場研究公司Technomic的調查顯示，去年21%受訪者認為麥當勞價格實惠，高於2024年的18%，但仍低於2019年的水準。

麥當勞在本周發給加盟商的信件中說，2026年折扣方案「McValue 2.0」已獲加盟商一致批准，計劃未來幾周開始進行培訓。

速食業對手也積極搶客。專業麵包連鎖店Panera Bread上個月推出4.99美元自選搭配促銷活動；達美樂披薩也表示，9.99美元任選配料披薩等優惠活動奏效。

麥當勞 套餐

相關新聞

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

本田預警年度淨損 69年首見

本田汽車12日宣布，取消三款原為北美市場規劃的電動車型，並示警未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的費用與損失，成為最新一家受累於美國電動車買氣降溫、以及中國競爭加劇的車廠。寶馬（BMW）同日也警告今年獲利將進一步滑落。

不滿轉嫁關稅成本 會員告好市多 要求退錢

量販巨人好市多（Costco）遭一名會員控告，並要求把因川普2.0關稅而調漲的產品價格統統退錢給消費者。此舉顯示，不光是美國企業，現在連消費者也出招爭食關稅退款大餅。

