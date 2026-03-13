快訊

不滿轉嫁關稅成本 會員告好市多 要求退錢

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

量販巨人好市多（Costco）遭一名會員控告，並要求把因川普2.0關稅而調漲的產品價格統統退錢給消費者。此舉顯示，不光是美國企業，現在連消費者也出招爭食關稅退款大餅。

這起訴訟的原告是伊利諾州好市多會員史托科夫，是迄今至少五宗類似的集體訴訟案之一。共通點是顧客提告，尋求在未來關稅退款中分一杯羹。其他挨告企業包括名牌太陽眼鏡製造商雷朋（Ray-Ban）、聯邦快遞（FedEx），以及鏡片與光學器材公司EssilorLuxottica。

彭博資訊指出，這些案件凸顯當前爭奪關稅退款的手法翻新。美國最高法院2月20日判決川普2.0「對等關稅」違法，已引爆一波關稅退稅爭奪戰。近幾周來已有數千家企業提出告訴，設法拿回已繳付的進口關稅稅金。

如今，一些消費者也把這些商家告上法庭，聲稱如果企業最終能拿回退款，他們也該分一份，因為業者已把增加的關稅成本透過漲價轉嫁給消費者。不過，退款時機和程序仍在法院審議中。

戰火衝擊能源命脈 油價狂飆恐引爆全球停滯性通膨

自美國和以色列於2月28日對伊朗開戰後，持續的能源不確定性讓國際油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次飆升至每桶100美元以上。在此之前，全球油價曾在2008年全球金融危機期間達到最高水準。這次的美以伊戰爭恐是全球現代石油市場史上最大的供應衝擊，後續對經濟衝擊到底有多深遠？

美1月貿易逆差大減25%

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度打金援牌衝晶片製造 同步補助智慧機 獎勵出口與本土零件使用率

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。

本田預警年度淨損 69年首見

本田汽車12日宣布，取消三款原為北美市場規劃的電動車型，並示警未來兩年將認列2.5兆日圓（157億美元）的費用與損失，成為最新一家受累於美國電動車買氣降溫、以及中國競爭加劇的車廠。寶馬（BMW）同日也警告今年獲利將進一步滑落。

麥當勞推平價餐點攬客

麥當勞（McDonald's）計劃4月在美國推出不超過3美元的新系列餐點、以及4美元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。

