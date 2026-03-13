不滿轉嫁關稅成本 會員告好市多 要求退錢

量販巨人好市多（Costco）遭一名會員控告，並要求把因川普2.0關稅而調漲的產品價格統統退錢給消費者。此舉顯示，不光是美國企業，現在連消費者也出招爭食關稅退款大餅。

這起訴訟的原告是伊利諾州好市多會員史托科夫，是迄今至少五宗類似的集體訴訟案之一。共通點是顧客提告，尋求在未來關稅退款中分一杯羹。其他挨告企業包括名牌太陽眼鏡製造商雷朋（Ray-Ban）、聯邦快遞（FedEx），以及鏡片與光學器材公司EssilorLuxottica。

彭博資訊指出，這些案件凸顯當前爭奪關稅退款的手法翻新。美國最高法院2月20日判決川普2.0「對等關稅」違法，已引爆一波關稅退稅爭奪戰。近幾周來已有數千家企業提出告訴，設法拿回已繳付的進口關稅稅金。

如今，一些消費者也把這些商家告上法庭，聲稱如果企業最終能拿回退款，他們也該分一份，因為業者已把增加的關稅成本透過漲價轉嫁給消費者。不過，退款時機和程序仍在法院審議中。