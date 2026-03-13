聽新聞
0:00 / 0:00
不滿轉嫁關稅成本 會員告好市多 要求退錢
量販巨人好市多（Costco）遭一名會員控告，並要求把因川普2.0關稅而調漲的產品價格統統退錢給消費者。此舉顯示，不光是美國企業，現在連消費者也出招爭食關稅退款大餅。
這起訴訟的原告是伊利諾州好市多會員史托科夫，是迄今至少五宗類似的集體訴訟案之一。共通點是顧客提告，尋求在未來關稅退款中分一杯羹。其他挨告企業包括名牌太陽眼鏡製造商雷朋（Ray-Ban）、聯邦快遞（FedEx），以及鏡片與光學器材公司EssilorLuxottica。
彭博資訊指出，這些案件凸顯當前爭奪關稅退款的手法翻新。美國最高法院2月20日判決川普2.0「對等關稅」違法，已引爆一波關稅退稅爭奪戰。近幾周來已有數千家企業提出告訴，設法拿回已繳付的進口關稅稅金。
如今，一些消費者也把這些商家告上法庭，聲稱如果企業最終能拿回退款，他們也該分一份，因為業者已把增加的關稅成本透過漲價轉嫁給消費者。不過，退款時機和程序仍在法院審議中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。