Apple歡慶「不同凡想」的50周年 執行長庫克一封信揭全球慶祝活動序幕

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
4月1日，Apple將迎來50周年的里程碑。圖／Apple提供
4月1日，Apple將迎來50周年的里程碑。圖／Apple提供

Apple將於今年4月1日迎來創立50周年的重大里程碑，官方宣布以「50 Years of Thinking Different（不同凡想的50年）」為主軸，預計展開為期數週的全球慶祝活動。

自1976年在小車庫誕生以來，Apple始終秉持科技應貼近個人需求的單純信念，從改變產業的Apple II與Macintosh，一路演進至iPhone、Apple Watch及最新的空間運算裝置Apple Vision Pro，每次突破都重新定義了人類連結與創作的方式。

執行長Tim Cook特別於官網發表致全世界的公開信，感性回顧這段橫跨半世紀的旅程。他表示，「不同凡想」一直是Apple的核心。正是這股推動人們挑戰常規的力量，促成了無數改變世界的不凡成就。他同時對全球團隊、開發者社群及廣大用戶致謝，並指出真正激勵Apple的動力並非科技本身，而是用戶運用這些工具改善生活甚至拯救生命的故事。

在慶祝此里程碑之際，Apple也將目光鎖定未來，持續推動Apple Intelligence的發展，並在隱私保護與環境責任上落實承諾。

外媒預測，Apple將在這一波慶祝活動祭出「復古與革新」並行的策略，除了Tim Cook在信中出現的彩虹線條標誌引發果粉對致敬早期設計風格「復古限量版」產品復刻推出的期待之外，也有傳言指出，Apple有可能會趁此時刻發表首款摺疊iPhone，作為開啟下一個50年的創新象徵。

接下來幾週關於品牌的相關慶祝活動可能會相當熱鬧，Apple甚至開了新的Instagram帳號（@helloapple）來慶祝即將到來的50周年，向那些「瘋狂到認為自己可以改變世界」的人們致敬。

紀念Apple 50周年，執行長Tim Cook在官網分享了一封信，回顧公司的歷史和理念，並致敬過去50年成就Apple的人們。圖／Apple提供
紀念Apple 50周年，執行長Tim Cook在官網分享了一封信，回顧公司的歷史和理念，並致敬過去50年成就Apple的人們。圖／Apple提供

在接下來的幾週，Apple與其全球社群將共同慶祝公司成立50周年，致敬世界各地的人們運用Apple技術所打造的創作、創新與影響力。圖／Apple提供
在接下來的幾週，Apple與其全球社群將共同慶祝公司成立50周年，致敬世界各地的人們運用Apple技術所打造的創作、創新與影響力。圖／Apple提供

相關新聞

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

美股三大指數12日早盤開低走低，跌幅至今均超過1%，費半更跌逾3%，伊朗戰爭掀起的油市供給疑慮至今仍無消散跡象，持續推高油價。

美國經濟迎來「末日四騎士」？諾貝爾獎得主示警：停滯性通膨不遠了

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，美伊戰爭已使經濟迎來「末日四騎士」，使美國經濟瀕臨「停滯性通膨」。

Apple歡慶「不同凡想」的50周年 執行長庫克一封信揭全球慶祝活動序幕

Apple將於今年4月1日迎來創立50周年的重大里程碑，官方宣布以「50 Years of Thinking Different（不同凡想的50年）」為主軸，預計展開為期數週的全球慶祝活動。

Meta移除全球1.59億則詐騙廣告 推出三大社交平台識詐預警工具

Meta因應詐騙技術不斷升級，持續加強打詐措施，在Facebook與 Messenger推出全新安全工具，協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團，Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線，近期在跨國調查下，停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號；2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

美元月貿易逆差縮小25% 上周初領失業金人數微減

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度擬成立110億美元基金提振晶片產能 並擴大獎勵本土製手機出口

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。該國也正草擬新一輪的智慧手機生產獎勵措施，將把政府補助與出口和本土製造零件的使用率掛鉤，有利於蘋果、三星和其供應商。

