Apple歡慶「不同凡想」的50周年 執行長庫克一封信揭全球慶祝活動序幕

Apple將於今年4月1日迎來創立50周年的重大里程碑，官方宣布以「50 Years of Thinking Different（不同凡想的50年）」為主軸，預計展開為期數週的全球慶祝活動。

自1976年在小車庫誕生以來，Apple始終秉持科技應貼近個人需求的單純信念，從改變產業的Apple II與Macintosh，一路演進至iPhone、Apple Watch及最新的空間運算裝置Apple Vision Pro，每次突破都重新定義了人類連結與創作的方式。

執行長Tim Cook特別於官網發表致全世界的公開信，感性回顧這段橫跨半世紀的旅程。他表示，「不同凡想」一直是Apple的核心。正是這股推動人們挑戰常規的力量，促成了無數改變世界的不凡成就。他同時對全球團隊、開發者社群及廣大用戶致謝，並指出真正激勵Apple的動力並非科技本身，而是用戶運用這些工具改善生活甚至拯救生命的故事。

在慶祝此里程碑之際，Apple也將目光鎖定未來，持續推動Apple Intelligence的發展，並在隱私保護與環境責任上落實承諾。

外媒預測，Apple將在這一波慶祝活動祭出「復古與革新」並行的策略，除了Tim Cook在信中出現的彩虹線條標誌引發果粉對致敬早期設計風格「復古限量版」產品復刻推出的期待之外，也有傳言指出，Apple有可能會趁此時刻發表首款摺疊iPhone，作為開啟下一個50年的創新象徵。

接下來幾週關於品牌的相關慶祝活動可能會相當熱鬧，Apple甚至開了新的Instagram帳號（@helloapple）來慶祝即將到來的50周年，向那些「瘋狂到認為自己可以改變世界」的人們致敬。

紀念Apple 50周年，執行長Tim Cook在官網分享了一封信，回顧公司的歷史和理念，並致敬過去50年成就Apple的人們。圖／Apple提供