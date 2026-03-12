快訊

深厚情誼令人動容！小S淚謝賈永婕拉她走出喪姊之痛 甚至強行帶她掛急診

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

美國經濟迎來「末日四騎士」？諾貝爾獎得主示警：停滯性通膨不遠了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。路透
2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。路透

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，美伊戰爭已使經濟迎來「末日四騎士」，使美國經濟瀕臨「停滯性通膨」。

史提格里茲指出，這四大衝擊是：油價竄升、糧食價格上漲，經濟景氣向下沉淪，以及情勢陷入一團亂。他說：「負面影響十分明顯。」

現任哥倫比亞大學教授的史提格里茲在2001年摘下諾貝爾經濟桂冠，且長久來立場偏政治光譜左端。他一向不掩飾對川普政府的不滿，11日接受podcast專訪時更痛批美國總統川普對伊朗發動戰爭，意圖顛覆伊朗政權。

史提格里茲說：「一年前，川普總統以變來變去的關稅，朝全球經濟體系投擲一枚手榴彈。現在，他又以這場沒人挑釁就開打的伊朗戰爭，丟出另一枚手榴彈。」

聚焦於這場戰爭的經濟影響，史提格里茲在專訪中評論油價飆上每桶100美元、美國汽油價格一周來暴漲17%、肥料成本因出貨受阻對食物價格的衝擊，以及川普未能充分補足戰略儲油，以致即使現在釋出也於事無補。

史提格里茲說明他最大的顧慮：「隨著關稅和戰爭導致物價上漲，而成長又減速，我們正面臨停滯性通膨（stagflation）風險。」他指出，美國2月非農就業人數減少9.2萬人，即為經濟景氣下滑的明證。

他也拿1973年石油危機與現況比較，指出目前美國經濟尚未從疫後竄升的通膨復元，川普2.0政府祭出關稅又拖慢通膨減緩腳步，如今川普對伊朗開戰，只會進一步助長通膨看升的心理。

史提格里茲擔心的不只是停滯性通膨的威脅，他也認為人工智慧（AI）泡沫很可能已經形成，萬一泡沫爆破，「將會造成嚴重的總體經濟後果」。他擔心的不只是泡沫，也擔心勞工遭 AI取代。他說，若無有效計畫協助勞工轉職，「總體經濟表現不夠好，那麼這些AI公司甚至可能無利可圖」。

伊朗 諾貝爾獎 美國經濟 川普

延伸閱讀

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

獨家專訪／陶冬：油價「高燒」供應鏈衝擊 將超過預期

油價飆升 學者示警AI泡沫化

相關新聞

美國經濟迎來「末日四騎士」？諾貝爾獎得主示警：停滯性通膨不遠了

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，美伊戰爭已使經濟迎來「末日四騎士」，使美國經濟瀕臨「停滯性通膨」。

Meta移除全球1.59億則詐騙廣告 推出三大社交平台識詐預警工具

Meta因應詐騙技術不斷升級，持續加強打詐措施，在Facebook與 Messenger推出全新安全工具，協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團，Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線，近期在跨國調查下，停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號；2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

美元月貿易逆差縮小25% 上周初領失業金人數微減

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

印度擬成立110億美元基金提振晶片產能 並擴大獎勵本土製手機出口

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。該國也正草擬新一輪的智慧手機生產獎勵措施，將把政府補助與出口和本土製造零件的使用率掛鉤，有利於蘋果、三星和其供應商。

中東戰火延繞油價揚升 亞洲股市多收跌…僅曼谷、吉隆坡股市收漲。

市場分析師警告，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運若長期受阻，將對全球經濟帶來嚴重衝擊，特別是亞洲和歐...

「科技業壓力沉重」 三星顯示器社長：油價飆升 恐推高生產成本

南韓三星顯示器公司（Samsung Display）社長李清今天表示，伊朗戰爭及油價飆升恐使能源與原物料成本上升

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。