Meta移除全球1.59億則詐騙廣告 推出三大社交平台識詐預警工具

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta。 路透

Meta因應詐騙技術不斷升級，持續加強打詐措施，在Facebook與 Messenger推出全新安全工具，協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團，Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線，近期在跨國調查下，停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號；2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

Meta專家團隊開發先進AI系統，透過分析文字、影像與上下文脈絡等多重訊號，以更高效率與規模辨識複雜的詐騙模式。利用AI分析虛假粉絲的互動情緒、假冒帳號的個人簡介，以及公眾人物與品牌間的關聯性，大幅提升對名人詐騙的辨識精準度。Meta運用高階AI主動偵測惡意網域，精準識別並攔截企圖模仿官方網站的偽造連結，避免大家誤入冒名網頁，進而守護數千品牌的商譽。

Meta針對旗下Facebook、Messenger與WhatsApp推出全新預警工具，共同防堵詐騙集團。首先是Facebook可疑好友邀請警示，在Facebook上測試辨識可疑帳號，當大家發送或收到可疑帳號的請求（缺乏共同朋友，或個人檔案顯示的地區與自己的所在地不同），AI將會自動警示，用戶謹慎決定是否封鎖或拒絕好友邀請。

第二是Messenger進階詐騙偵測。本月將於多個國家推出進階詐騙偵測功能，與新的聯絡人聊天時，若對話內容出現常見的詐騙模式，如可疑的工作邀約，系統將詢問是否願意將特定訊息提交至AI識詐模型進行即時審閱。若偵測到潛在的詐騙情況，用戶將收到更多關於常見詐騙手法的提醒及後續行動建議，如封鎖或檢舉可疑帳號等。

第三是WhatsApp裝置連結警示。詐騙集團可能發出假冒的活動連結或QR Code，引誘用戶填寫WhatsApp帳號資料以竊取存取權限。利用AI，當WhatsApp偵測到可疑裝置連結請求時，系統將發出提醒，警示請求來源及可能涉及詐騙，用戶在連結裝置前能先暫停與確認。

Meta宣布持續與產業夥伴及全球執法機構合作，近期重要打詐成果包括攜手FBI、美國司法部（U.S. Department of Justice）詐騙中心打擊小組，以及泰國皇家警察（Royal Thai Police）旗下反網路詐騙中心（ACSC）與全球多個執法機構合作，Meta團隊停用超過15萬個與詐騙集團網絡有關的帳號，協助泰國皇家警察逮捕21名嫌犯。

Meta在全球透過詐騙情報共享計畫（Fraud Intelligence and Reciprocal Exchange，FIRE），移除、停用或下架超過15,000個在Facebook 與 Instagram上假冒尋找交往對象的日本女性帳號，這類帳號通常鎖定千禧世代及較年長男性，其中部分帳號同時推廣賭博相關內容。

Meta攜手奈及利亞警察與英國國家打擊犯罪局（UK National Crime Agency），協助破獲位於奈及利亞三角洲州阿格博的詐騙集團據點，逮捕7名嫌疑人。該集團涉嫌利用假冒的社群媒體帳號與Facebook社團，冒充加密貨幣交易員，鎖定居住在英國的美、英公民行騙。

Meta因應詐騙技術不斷升級,持續加強打詐措施,在Facebook與 Messenger推出全新安全工具,協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具,幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團,Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線,近期在跨國調查下,停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號;2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告,下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

