美元月貿易逆差縮小25% 上周初領失業金人數微減

美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

根據商務部資料，元月逆差縮小主因出口增加5.5%，靠的是非貨幣用黃金、其他貴金屬，以及電腦與飛機出口增加；進口僅減少0.7%，主因製藥類出口減少。

彭博經濟團隊指出，2026年美國貿易表現優劣的關鍵因素，在於零售商是否會重建進口產品庫存，或是轉向國內產品；另外對伊朗開戰也將影響美國與中東國家之間的航運與貿易。

元月逆差減少，對今年第1季國內生產毛額（GDP）成長率有所助益。

另據美國勞工部公布資料，美國上周（3月7日止）首次申領失業給付人數為21萬3,000人，略低於預估的21萬5,000人，四周移動平均人數也減少到每周21萬2,000人；之前一周（2月28日止）連續申領人數減少到185萬人。

儘管愈來愈多企業宣布今年將裁員，單單過去幾周就有甲骨文、摩根士丹利與Block支付服務等公司宣布相關事項，但新申領失業給付人數仍維持低檔。