美元月貿易逆差縮小25% 上周初領失業金人數微減

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國政府12日公布，今年元月貿易逆差比去年12月劇減25%，為545億美元，遠低於經濟學者預估的660億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減1,000人。

根據商務部資料，元月逆差縮小主因出口增加5.5%，靠的是非貨幣用黃金、其他貴金屬，以及電腦與飛機出口增加；進口僅減少0.7%，主因製藥類出口減少。

彭博經濟團隊指出，2026年美國貿易表現優劣的關鍵因素，在於零售商是否會重建進口產品庫存，或是轉向國內產品；另外對伊朗開戰也將影響美國與中東國家之間的航運與貿易。

元月逆差減少，對今年第1季國內生產毛額（GDP）成長率有所助益。

另據美國勞工部公布資料，美國上周（3月7日止）首次申領失業給付人數為21萬3,000人，略低於預估的21萬5,000人，四周移動平均人數也減少到每周21萬2,000人；之前一周（2月28日止）連續申領人數減少到185萬人。

儘管愈來愈多企業宣布今年將裁員，單單過去幾周就有甲骨文、摩根士丹利與Block支付服務等公司宣布相關事項，但新申領失業給付人數仍維持低檔。

印度擬成立110億美元基金提振晶片產能 並擴大獎勵本土製手機出口

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。該國也正草擬新一輪的智慧手機生產獎勵措施，將把政府補助與出口和本土製造零件的使用率掛鉤，有利於蘋果、三星和其供應商。

中東戰火延繞油價揚升 亞洲股市多收跌…僅曼谷、吉隆坡股市收漲。

市場分析師警告，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運若長期受阻，將對全球經濟帶來嚴重衝擊，特別是亞洲和歐...

「科技業壓力沉重」 三星顯示器社長：油價飆升 恐推高生產成本

南韓三星顯示器公司（Samsung Display）社長李清今天表示，伊朗戰爭及油價飆升恐使能源與原物料成本上升

對美投資特別法通過 李在明：國家重大課題 不分朝野做出的重大決斷

南韓國會今天正式通過「韓美戰略投資管理特別法」（對美投資特別法）。總統李在明表示，這是在國家重大課題面前，不分朝野一起做...

已爭執數週…Anthropic遭列供應鏈風險企業 五角大廈保留豁免條款

美國五角大廈將Anthropic列為「供應鏈風險」企業後，公司已請求法院在審理期間暫緩執行禁令；此外，五角大廈一份內部備...

