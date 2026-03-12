快訊

印度擬成立110億美元基金提振晶片產能 並擴大獎勵本土製手機出口

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
印度莫迪政府傳將成立規模約110億美元的基金，提振本土晶片製造，也將獎勵當地製造的智慧手機出口。 歐新社
印度莫迪政府傳將成立規模約110億美元的基金，提振本土晶片製造，也將獎勵當地製造的智慧手機出口。 歐新社

知情人士表示，印度正計劃成立規模超過1兆盧比（108億美元）的基金，以提振國內晶片製造，反映莫迪當局持續積極推動其成為全球製造中心的宏偉計畫。該國也正草擬新一輪的智慧手機生產獎勵措施，將把政府補助與出口和本土製造零件的使用率掛鉤，有利於蘋果、三星和其供應商。

彭博資訊報導，這支基金將提供補助給晶片設計、製造設備和供應鏈發展計畫，據悉可能會在二至三個月內成立。目前計畫仍在討論階段，仍有其他變數，且也可能和其他旨在提振當地生產和出口的智慧手機和零組件補助措施做結合。

印度總理莫迪正嘗試加速印度的晶片產業發展，該產業在當地仍處於初期階段，但已有一些大型計畫正在進行。雖然規模較小，但印度這項計畫將類似美國520億美元的「晶片與科學法案」，提供資金給當地晶片產能的發展。

至於據傳也在規劃的智慧手機獎勵方案，將會是印度政府實質第二階段的手機生產獎勵計畫，將開始獎勵出口手機到海外的企業。與本月底到期、主要聚焦獎勵擴大國內生產的「生產關聯激勵計畫」（PLI）不同，這項新計畫將明確把獎勵與出口和在地化掛鉤。

知情人士表示，這項計畫的政策設計、獎勵規模和整體預算都還未敲定，仍可能在跨部會諮詢階段有所調整。

不過這項大幅修改的獎勵措施確實凸顯出，蘋果在印度發展電子業野心中的重要性日益提升。蘋果的代工製造商，占了印度約四分之三的手機出口，幫助印度轉變為全球成長最快的手機出口大國之一。蘋果也正計劃在今年底前使印度成為出口最多iPhone到美國的國家，以鞏固印度做為在美銷售手機最大生產國的地位。

