快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火延繞油價揚升 亞洲股市多收跌…僅曼谷、吉隆坡股市收漲。

中央社／ 香港12日綜合外電報導
南韓股市示意圖。歐新社資料照
南韓股市示意圖。歐新社資料照

市場分析師警告，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運若長期受阻，將對全球經濟帶來嚴重衝擊，特別是亞洲和歐洲，亞洲各國股市今天則大多收跌。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，德黑蘭當局隨後對波斯灣地區多個目標展開報復，重要航道荷莫茲海峽形同受阻。

雖然國際能源總署（IEA）昨天宣布，成員國將釋出4億桶石油儲備，然而伊朗再度試圖打擊中東地區石油供應，導致國際油價今天一度漲破每桶100美元。

航空公司深受影響，許多業者不得不重新規劃飛越中東的航線，而燃油成本飆升則直接壓縮他們的獲利空間。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「當荷莫茲海峽周邊的地緣政治警報仍然響起時，釋放緊急石油儲備與其說是解方，不如說是象徵性動作。」

前述因素使亞洲股市普遍下跌，東京、香港、上海、雪梨、首爾、孟買、威靈頓、新加坡、台北、馬尼拉與雅加達股市都收黑，曼谷、吉隆坡股市則收漲。

地緣政治 馬尼拉 石油

延伸閱讀

國際油輪遇襲油價震盪走高 道指跌至今年新低

攻擊波灣商船 伊朗警告：迎接油價每桶200美元

傳IEA將釋石油儲備 油價卻攀漲…亞股普遍收高

川普宣稱「戰事將結束」…投資人反應強烈 油價下跌股市反彈

相關新聞

中東戰火延繞油價揚升 亞洲股市多收跌…僅曼谷、吉隆坡股市收漲。

市場分析師警告，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運若長期受阻，將對全球經濟帶來嚴重衝擊，特別是亞洲和歐...

「科技業壓力沉重」 三星顯示器社長：油價飆升 恐推高生產成本

南韓三星顯示器公司（Samsung Display）社長李清今天表示，伊朗戰爭及油價飆升恐使能源與原物料成本上升

對美投資特別法通過 李在明：國家重大課題 不分朝野做出的重大決斷

南韓國會今天正式通過「韓美戰略投資管理特別法」（對美投資特別法）。總統李在明表示，這是在國家重大課題面前，不分朝野一起做...

已爭執數週…Anthropic遭列供應鏈風險企業 五角大廈保留豁免條款

美國五角大廈將Anthropic列為「供應鏈風險」企業後，公司已請求法院在審理期間暫緩執行禁令；此外，五角大廈一份內部備...

史上最有錢！富比世榜馬斯克8390億蟬聯首富 川普排第645名

富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8390億美元，也是史上紀錄最有錢的人；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。台灣共有66位富豪上榜，鴻海創辦人郭台銘位居台灣首富。

荷莫茲斷航！中印日韓…短期還能撐 這些國家最易受衝擊

美伊開戰，位於伊朗南方、承載全球約1/5能源運輸量的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），遭伊朗革命衛隊（IRGC）警告，任何試圖通過海峽的船隻都可能遭到攻擊，目前已實質關閉。彭博稱亞洲正嚴陣以待，並分析各國應對能源供應中斷的能力指出，大型經濟體短期無原油短缺問題，而一些小型經濟體外匯存底有限，難以消化進口成本激增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。