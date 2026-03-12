中東戰火延繞油價揚升 亞洲股市多收跌…僅曼谷、吉隆坡股市收漲。

市場分析師警告，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運若長期受阻，將對全球經濟帶來嚴重衝擊，特別是亞洲和歐洲，亞洲各國股市今天則大多收跌。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，德黑蘭當局隨後對波斯灣地區多個目標展開報復，重要航道荷莫茲海峽形同受阻。

雖然國際能源總署（IEA）昨天宣布，成員國將釋出4億桶石油儲備，然而伊朗再度試圖打擊中東地區石油供應，導致國際油價今天一度漲破每桶100美元。

航空公司深受影響，許多業者不得不重新規劃飛越中東的航線，而燃油成本飆升則直接壓縮他們的獲利空間。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「當荷莫茲海峽周邊的地緣政治警報仍然響起時，釋放緊急石油儲備與其說是解方，不如說是象徵性動作。」

前述因素使亞洲股市普遍下跌，東京、香港、上海、雪梨、首爾、孟買、威靈頓、新加坡、台北、馬尼拉與雅加達股市都收黑，曼谷、吉隆坡股市則收漲。