「科技業壓力沉重」 三星顯示器社長：油價飆升 恐推高生產成本

南韓三星顯示器公司（Samsung Display）社長李清今天表示，伊朗戰爭及油價飆升恐使能源與原物料成本上升。

李清表示，油價快速上漲使科技業面臨更多挑戰，科技業目前已因晶片價格飆漲，導致手機、個人電腦與其他電子產品成本攀升而壓力沉重。

李清告訴路透社：「油價攀升，這些原物料價格也跟著上漲」。

他指出：「一旦這種情況成為現實，我預期成本壓力將大幅增加。」

三星顯示器公司是三星電子（Samsung Electronics）旗下子公司，生產蘋果公司（Apple Inc.）iPhone、MacBook，以及三星電子手機等產品所用的顯示螢幕。