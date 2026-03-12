快訊

「科技業壓力沉重」 三星顯示器社長：油價飆升 恐推高生產成本

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
南韓三星顯示器公司（Samsung Display）社長李清今天表示，伊朗戰爭及油價飆升恐使能源與原物料成本上升。歐新社

南韓三星顯示器公司（Samsung Display）社長李清今天表示，伊朗戰爭及油價飆升恐使能源與原物料成本上升。

李清表示，油價快速上漲使科技業面臨更多挑戰，科技業目前已因晶片價格飆漲，導致手機、個人電腦與其他電子產品成本攀升而壓力沉重。

李清告訴路透社：「油價攀升，這些原物料價格也跟著上漲」。

他指出：「一旦這種情況成為現實，我預期成本壓力將大幅增加。」

三星顯示器公司是三星電子（Samsung Electronics）旗下子公司，生產蘋果公司（Apple Inc.）iPhone、MacBook，以及三星電子手機等產品所用的顯示螢幕。

高盛上調油價預測 澳洲最大銀行預估最糟的情況會是這樣

伊朗戰火遲遲未見落幕跡象，多家外資估計，原油運輸受阻時間可能變長，因而上調油價預估。高盛估計，年底平均油價可能達71美元；澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）則說，要是衝突一直未能解決，油價恐會改寫空前新高。

「科技業壓力沉重」 三星顯示器社長：油價飆升 恐推高生產成本

南韓三星顯示器公司（Samsung Display）社長李清今天表示，伊朗戰爭及油價飆升恐使能源與原物料成本上升

對美投資特別法通過 李在明：國家重大課題 不分朝野做出的重大決斷

南韓國會今天正式通過「韓美戰略投資管理特別法」（對美投資特別法）。總統李在明表示，這是在國家重大課題面前，不分朝野一起做...

已爭執數週…Anthropic遭列供應鏈風險企業 五角大廈保留豁免條款

美國五角大廈將Anthropic列為「供應鏈風險」企業後，公司已請求法院在審理期間暫緩執行禁令；此外，五角大廈一份內部備...

史上最有錢！富比世榜馬斯克8390億蟬聯首富 川普排第645名

富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8390億美元，也是史上紀錄最有錢的人；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。台灣共有66位富豪上榜，鴻海創辦人郭台銘位居台灣首富。

荷莫茲斷航！中印日韓…短期還能撐 這些國家最易受衝擊

美伊開戰，位於伊朗南方、承載全球約1/5能源運輸量的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），遭伊朗革命衛隊（IRGC）警告，任何試圖通過海峽的船隻都可能遭到攻擊，目前已實質關閉。彭博稱亞洲正嚴陣以待，並分析各國應對能源供應中斷的能力指出，大型經濟體短期無原油短缺問題，而一些小型經濟體外匯存底有限，難以消化進口成本激增。

