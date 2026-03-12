對美投資特別法通過 李在明：國家重大課題 不分朝野做出的重大決斷

南韓國會今天正式通過「韓美戰略投資管理特別法」（對美投資特別法）。總統李在明表示，這是在國家重大課題面前，不分朝野一起做出的重大決斷，未來韓美兩國將更緊密合作。

美國總統川普在今年1月底以南韓國會尚未通過法案為由，揚言將重新提高關稅，南韓朝野為加快立法速度成立特別委員會，特委會經過1個月的討論後，於9日一致通過這項特別法案，並在今天的國會全體會議中通過。

隨後南韓總統李在明在社群媒體上表示，「這是展現在國家重大課題面前，不分朝野的重大案例，對國會為我國經濟與安全作出重大決斷深表感謝。」李在明也說：「對於為審查法案付出努力的對美投資特別委員會各位委員，致上誠摯的感謝與敬意。」

李在明指出，隨著對美投資特別法通過，落實韓美關稅協議的制度與法律基礎已經建立，「未來兩國將在造船、能源等戰略產業領域，建立更加緊密且強化的合作體系。」

李在明提及，最近因為中東危機，國際局勢與全球經濟環境的不確定性正在增加，因此希望這次對美投資特別法通過，能夠緩解南韓企業面臨的困境，並成為促進更積極投資與合作的契機。

李在明強調，為了毫無差錯地推動特別法實施，政府將盡最大努力做準備及後續措施，使戰略投資不僅促進韓美兩國經濟發展，也有助於穩定供應鏈並提升國家安全利益。