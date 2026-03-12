已爭執數週…Anthropic遭列供應鏈風險企業 五角大廈保留豁免條款

美國五角大廈將Anthropic列為「供應鏈風險」企業後，公司已請求法院在審理期間暫緩執行禁令；此外，五角大廈一份內部備忘錄指出，若涉及國安關鍵任務，仍可在特殊情況下使用Anthropic技術。

路透社報導，在此之前，人工智慧（AI）公司Anthropic與美國軍方已因技術防護機制問題爭執數週，雙方爭議焦點在於Anthropic的AI模型能否、及如何被用於戰場及其他用途。Anthropic堅持在技術中加入防護機制，但戰爭部則認為這些限制過於極端。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將Anthropic列為供應鏈風險企業，並禁止五角大廈和其承包商使用Anthropic技術。

Anthropic本週稍早已就五角大廈將其列入黑名單的決定向法院提起訴訟，請求法院撤銷供應鏈風險之認定。

Anthropic在向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）提交的文件中表示，五角大廈將其認定為供應鏈風險企業，將對公司造成「無法彌補的損害」，還說此舉可能導致公司損失數億美元、甚至數十億美元收入。

根據路透社所見的內部備忘錄，五角大廈已告知軍方高層，如若認定為國家安全所必需，即使超過先前宣布的6個月逐步淘汰期限，仍可繼續使用Anthropic的AI工具。

這份備忘錄日期標記為3月6日，由五角大廈首席資訊官戴維斯（Kirsten Davies）簽署。備忘錄指出，這項豁免僅將在「罕見且特殊情況下」獲得批准，僅適用於直接支援國家安全行動、且尚無其他可行替代方案的關鍵任務。五角大廈已確認該備忘錄的存在，但拒絕發表評論。

專家表示，這項豁免凸顯要全面落實對Anthropic的禁令將面臨重重困難。

政府合約律師特納（Franklin Turner）指出，這份備忘錄點明一個事實，也就是「對多數供應商而言，要證明他們已將該公司從整個供應鏈中徹底移除，實際上非常困難」。舉例來說，承包商可能很難確保其軟體完全不含任何源自Anthropic的開源程式碼。

備忘錄也指示官員優先將Anthropic產品從支援關鍵任務的系統中移除，例如核武和彈道飛彈防禦系統。

備忘錄同時再次強調，禁令同樣適用於國防承包商，並給予五角大廈合約官員30天時間通知承包商，而他們必須在180天期限內證明其完全遵守規定。