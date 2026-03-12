因應油價波動 韓國擬重啟維修中核電機組

隨著伊朗戰事持續，為因應高油價長期化，韓國氣候能源環境部擬定方案，若高油價持續、液化天然氣進口出現問題，將重啟維修中的核電機組，也強調再生能源才是治本方法。

氣候能源環境部今天發布新聞稿表示，近期因中東局勢影響，國際油價與天然氣價格急劇上升，但由於反映到電力市場存在時間差，目前對電價的直接影響有限。不過若高油價長期持續且液化天然氣（LNG）進口出現問題，對電力市場的影響將難以避免。

因此氣候能源環境部決定研擬電價穩定等應對措施，包括在低負荷時段內，在不影響供電穩定及安全的前提下，透過及時重啟維修中的核電機組，提高目前15座（裝置容量16.45GW）運行中的核電利用率。

韓國政府將在3月內完成相關程序，推動新月城1號與古里2號機組重啟，並計劃在5月中旬前再重啟4座機組（韓光6號、韓蔚3號、月城2號與3號）。

新聞稿指出，目前由於正值第7次細懸浮微粒季節管理期間（2025年12月1日至2026年3月31日），為了減少空污，平日將運轉中的燃煤電廠輸出限制在80%（約15座機組），週末則停止部分非必要的燃煤機組（至3月底最多29座）。

不過若未來液化天然氣供應出現問題，韓國政府擬彈性運行燃煤發電方案。氣候能源環境部表示，將透過上述措施將中東局勢帶來的影響降至最低，並努力穩定電價，同時也將研擬避免能源價格上升、進一步推高電價的方案。

此外，韓國政府認為加速太陽能等再生能源普及才是根本解決之道，因此將迅速執行今年的再生能源補助與融資預算，並與相關機構合作，盡快解決再生能源設施在許可與併網過程中的困難，以促進設備提前投入運作。

氣候能源環境部長金星煥表示，「韓國能源系統高度依賴進口礦物燃料，因此對國際能源價格變動非常敏感。」因此他表示，迅速轉型為以再生能源為核心的能源結構，是同時降低能源進口依賴與推動去碳化、確保能源安全的關鍵。