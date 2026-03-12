2026全球最有價值品牌榜 蘋果第1、台積電47

2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果蟬聯第一，品牌價值達6080億美元；輝達在人工智慧（AI）熱潮帶動下躍升4個名次，成為全球第5大品牌；台積電為台灣唯一上榜企業。

加拿大視覺化媒體公司Visual Capitalist報導，科技品牌在2026年全球排名中占據主導地位，蘋果（Apple）居首，微軟（Microsoft）與谷歌（Google）分列第2與第3，品牌價值分別達5650億美元與4330億美元。

蘋果、微軟與谷歌三大科技品牌的合計品牌價值已超過1.6兆美元。若再加上排名第4的亞馬遜（Amazon）與第5的輝達（Nvidia），科技企業在前五名中占據絕對優勢。

台積電在這份名單中排名47，品牌價值達390億美元。

蘋果自2024年起穩坐全球最有價值品牌寶座，2026年品牌價值已超越了全球絕大多數非科技公司的市值，甚至高於多數國家的國內生產毛額（GDP）。

輝達排名較上一年躍升4個名次，表現尤為突出。隨著AI晶片及資料中心基礎設施的需求加速成長，該公司的品牌影響力與財務表現同步提升。

短影音平台TikTok以1540億美元的品牌價值排第6，成為2026年名次最高的中國品牌。

全球前10大最有價值品牌中，第7至第10名依序為：美國連鎖折扣賣場沃爾瑪（Walmart）、韓國科技巨擘三星（Samsung）、美國社群平台臉書（Facebook）以及中國的國家電網。