快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

2026全球最有價值品牌榜 蘋果第1、台積電47

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果蟬聯第一。 路透
2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果蟬聯第一。 路透

2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果蟬聯第一，品牌價值達6080億美元；輝達在人工智慧（AI）熱潮帶動下躍升4個名次，成為全球第5大品牌；台積電為台灣唯一上榜企業。

加拿大視覺化媒體公司Visual Capitalist報導，科技品牌在2026年全球排名中占據主導地位，蘋果（Apple）居首，微軟（Microsoft）與谷歌（Google）分列第2與第3，品牌價值分別達5650億美元與4330億美元。

蘋果、微軟與谷歌三大科技品牌的合計品牌價值已超過1.6兆美元。若再加上排名第4的亞馬遜（Amazon）與第5的輝達（Nvidia），科技企業在前五名中占據絕對優勢。

台積電在這份名單中排名47，品牌價值達390億美元。

蘋果自2024年起穩坐全球最有價值品牌寶座，2026年品牌價值已超越了全球絕大多數非科技公司的市值，甚至高於多數國家的國內生產毛額（GDP）。

輝達排名較上一年躍升4個名次，表現尤為突出。隨著AI晶片及資料中心基礎設施的需求加速成長，該公司的品牌影響力與財務表現同步提升。

短影音平台TikTok以1540億美元的品牌價值排第6，成為2026年名次最高的中國品牌。

全球前10大最有價值品牌中，第7至第10名依序為：美國連鎖折扣賣場沃爾瑪（Walmart）、韓國科技巨擘三星（Samsung）、美國社群平台臉書（Facebook）以及中國的國家電網。

品牌 蘋果 台積電 亞馬遜 谷歌 微軟

延伸閱讀

2026富比世全球富豪榜出爐 字節跳動張一鳴蟬聯大陸首富

上市上櫃企業2月永續榜 台積電、鴻海電動車受矚

全球富豪榜 馬斯克最有錢、黃仁勳超越巴菲特排第八

史上最有錢！馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第八富豪超越巴菲特

相關新聞

2026全球最有價值品牌榜 蘋果第1、台積電47

2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果蟬聯第一，品牌價值達6080億美元；輝達在人工智慧（AI）熱潮帶動下躍升4個名次...

輝達砸20億美元 投資雲端公司 Nebius

輝達（Nvidia）周三（11日）表示，將投資人工智慧（AI）雲端服務公司Nebius 20億美元。這項投資進一步擴大了輝達在AI公司與資料中心基礎設施領域的布局。

釋油也壓不住！油價再破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

中東地緣政治風險持續升溫，國際油價在短暫回落後再度強勢反彈。布蘭特原油周四飆漲逾8%，再度升破每桶100美元；美國西德州原油也跳漲8.8%至每桶95美元。市場交易員普遍不相信國際能源署（IEA）宣布的史上最大規模戰略儲油釋出，足以抵消中東戰爭引發的大規模供應衝擊。

AI 提升效率成裁員利刃…甲骨文增提5億美元重組金 下一步恐裁員數千人

甲骨文（Oracle）已準備好未來幾個月將將加速裁員，理由是人工智慧（AI）提升了團隊效率，並希望藉此節省現金，資助成本高昂的資料中心擴建計畫。

微軟預告新一代Xbox將問世 搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩

微軟表示，計劃2027年向遊戲開發商提供新一代Xbox遊戲主機的原型機，而且預告新主機主打跨PC平台遊玩，而且在體驗上大大有別於前幾代的主機。

薪水小偷變資深王牌 日企制度改革讓「妖精」重新發光

在日本職場長期的終身雇用制度下，不少中高齡員工因升遷停滯，被戲稱為「職場妖精」，存在卻難以發揮影響力。隨著企業制度改善聲浪升高，一些日本企業開始取消役職定年的慣習，嘗試讓資深員工經驗與年輕世代的AI能力結合。大金空調、三菱電機等企業龍頭颳起一場人事改革的旋風，各大企業正摸索新的用人模式。若這場改革未能打破日本長年形成的職場結構，勢必會造成新舊世代之間的職場斷層。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。