中東衝突影響能源 新加坡強化供應防線

中東衝突影響全球能源供應。新加坡人力部長陳詩龍今天表示，若荷莫茲海峽受阻，將影響全球原油與液化天然氣運輸並推高燃料價格。新加坡仰賴進口天然氣發電，政府已經建立多重防線確保能源安全，但仍預期未來電價可能上升。

主管新加坡能源與科技事務的新加坡人力部長陳詩龍今天在臉書發文表示，由於中東衝突，石油與天然氣價格正在上升。

陳詩龍說，中東是全球主要的燃料生產地區，全球約25%海運石油及19%液化天然氣（LNG）貿易，都需經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，若衝突導致荷莫茲海峽關閉，將影響全球自中東進口原油與液化天然氣，並可能在短期內推高全球燃料價格。

新加坡約95%發電依賴天然氣，而這些天然氣需從海外進口。熟悉東南亞經貿事務的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，隨著全球環境變得不穩定，燃料供應中斷與價格波動的情況也更頻繁，新加坡為全球最大船舶加油樞紐之一，例如運抵新加坡的高硫船用燃料油自中東戰事以來價格上漲超過40%，亞洲燃油貿易商正為供應告急而苦惱。

為保障新加坡能源安全，陳詩龍表示，新加坡約一半的天然氣是從東南亞周邊區域輸送至新加坡，這部分不會受到影響；同時分散液化天然氣的進口來源，不過度依賴中東。新加坡的LNG進口商擁有全球供應來源組合，例如美國與澳洲，能夠用來替代原本來自中東的貨運。

「我們已建立燃料儲備，包括天然氣與柴油的混合儲備，一旦天然氣供應出現嚴重中斷，發電廠可動用儲備」，陳詩龍指出，儘管這些措施能確保新加坡擁有足夠能源應付需求，但仍預期未來幾個月電價可能上調。

此外，馬來西亞油氣是否穩定同樣受到關注。馬來西亞農業及糧食安全部長沙布（Mohamad Sabu）日前出席齋戒月相關活動時表示，若長久下去將會導致國際原油飆漲，進而衝擊進口商品價格，若油價推向高點，便會對馬來西亞造成影響。