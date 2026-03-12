中東戰爭衝擊油價 紐西蘭航空將取消上千航班

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）今天表示，受中東戰爭影響，紐西蘭航空未來兩個月將取消1100個航班。

法新社報導，紐航執行長拉維尚卡（NikhilRavishankar）說，大約5%航班將取消，影響4萬4000名旅客；取消的航班大多是紐西蘭國內線，但也包含部分國際線。

拉維尚卡還說，由於前往歐洲的替代航線需求增加，紐西蘭與美國之間的航班不會受到影響。

拉維尚卡表示：「由於中東衝突導致航空燃油價格出現前所未見的波動，世界各地的航空公司都在調整票價與時刻表，以助因應這些成本大幅上漲的衝擊。」

他說，航空燃油通常每桶約85美元，但現在價格翻倍。

拉維尚卡說，取消航班有助於盡可能降低飛行成本，確保公司燃油效率。

紐航本月10日調高所有航線票價。

美國和以色列空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗攻擊船隻、實際封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以示報復後，本週油價飆破每桶100美元。