日產與Uber合作 無人計程車將在東京試行

日本汽車製造商日產汽車（Nissan）今天宣布，將與美國交通網路公司Uber在無人計程車領域合作，並在配車服務運用日產與英國新創公司Wayve共同開發的自動駕駛系統。

共同社報導，日產的電動車款LEAF，將搭載日產與Wayve共同推動的人工智慧（AI）自動駕駛技術，並透過Uber的平台調度車輛。

這項服務預計在今年後半開始於東京試行。而日產業績持續低迷，有意透過合作重振營運狀況。

日產社長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在東京都舉辦的記者會強調，「要將未來的移動方式化為現實。」共同出席記者會的Uber高層也表示，「將以安全第一推動這項計畫。」

有別於無人計程車，日產計劃2027年度起販售的新車，搭載與Wayve共同開發的自駕系統；而Uber目前已在美國實際推出搭載自駕系統的叫車服務。

法新社報導，這是Uber在日本第一項無人計程車合作計畫。