快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

日產與Uber合作 無人計程車將在東京試行

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本汽車製造商日產汽車（Nissan）今天宣布，將與美國交通網路公司Uber在無人計程車領域合作，並在配車服務運用日產與英國新創公司Wayve共同開發的自動駕駛系統。

共同社報導，日產的電動車款LEAF，將搭載日產與Wayve共同推動的人工智慧（AI）自動駕駛技術，並透過Uber的平台調度車輛。

這項服務預計在今年後半開始於東京試行。而日產業績持續低迷，有意透過合作重振營運狀況。

日產社長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在東京都舉辦的記者會強調，「要將未來的移動方式化為現實。」共同出席記者會的Uber高層也表示，「將以安全第一推動這項計畫。」

有別於無人計程車，日產計劃2027年度起販售的新車，搭載與Wayve共同開發的自駕系統；而Uber目前已在美國實際推出搭載自駕系統的叫車服務。

法新社報導，這是Uber在日本第一項無人計程車合作計畫。

無人計程車 日本 Nissan 自動駕駛 人工智慧

延伸閱讀

開發資本旗下跨境創新基金 首度在日本境內領投

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

Uber將對英國合作駕駛視同勞工 提供有薪假和退休金

相關新聞

2026全球最有價值品牌榜 蘋果第1、台積電47

2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果蟬聯第一，品牌價值達6080億美元；輝達在人工智慧（AI）熱潮帶動下躍升4個名次...

輝達砸20億美元 投資雲端公司 Nebius

輝達（Nvidia）周三（11日）表示，將投資人工智慧（AI）雲端服務公司Nebius 20億美元。這項投資進一步擴大了輝達在AI公司與資料中心基礎設施領域的布局。

釋油也壓不住！油價再破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

中東地緣政治風險持續升溫，國際油價在短暫回落後再度強勢反彈。布蘭特原油周四飆漲逾8%，再度升破每桶100美元；美國西德州原油也跳漲8.8%至每桶95美元。市場交易員普遍不相信國際能源署（IEA）宣布的史上最大規模戰略儲油釋出，足以抵消中東戰爭引發的大規模供應衝擊。

AI 提升效率成裁員利刃…甲骨文增提5億美元重組金 下一步恐裁員數千人

甲骨文（Oracle）已準備好未來幾個月將將加速裁員，理由是人工智慧（AI）提升了團隊效率，並希望藉此節省現金，資助成本高昂的資料中心擴建計畫。

微軟預告新一代Xbox將問世 搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩

微軟表示，計劃2027年向遊戲開發商提供新一代Xbox遊戲主機的原型機，而且預告新主機主打跨PC平台遊玩，而且在體驗上大大有別於前幾代的主機。

薪水小偷變資深王牌 日企制度改革讓「妖精」重新發光

在日本職場長期的終身雇用制度下，不少中高齡員工因升遷停滯，被戲稱為「職場妖精」，存在卻難以發揮影響力。隨著企業制度改善聲浪升高，一些日本企業開始取消役職定年的慣習，嘗試讓資深員工經驗與年輕世代的AI能力結合。大金空調、三菱電機等企業龍頭颳起一場人事改革的旋風，各大企業正摸索新的用人模式。若這場改革未能打破日本長年形成的職場結構，勢必會造成新舊世代之間的職場斷層。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。