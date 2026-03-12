輝達砸20億美元 投資雲端公司 Nebius

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Nebius在英國Chertsey的資料中心。 路透
輝達（Nvidia）周三（11日）表示，將投資人工智慧（AI）雲端服務公司Nebius 20億美元。這項投資進一步擴大了輝達在AI公司與資料中心基礎設施領域的布局。

根據提交給美國證管會（SEC）的文件，輝達同意以每股94.94美元購買Nebius股票，對這家總部設在荷蘭阿姆斯特丹的公司的持股比率達到大約8.3%。

在美股那斯達克掛牌的Nebius，股價聞訊大漲，周三收盤飆高16.15%，報112美元。

輝達持續重金加碼投資AI生態系、擴展資料中心基礎設施，這家全球市值最高的公司進行重大投資的對象，許多同時也是輝達自己的客戶，引發部分市場人士對「循環交易」的疑慮。

Nebius也正是輝達的客戶。Nebius說，在2030年底之前，公司將部署超過5 GW的資料中心算力。

去年輝達同意其系統內，為知名AI公司OpenAI部署至少10 GW的算力，之後就宣布對OpenAI投資300億美元投資。

Nebius與輝達已重金入股、人稱「輝達親兒子」的CoreWeave，同為近年快速崛起的「新雲端」（neocloud）企業。這些「新雲端」聚焦科技公司客戶，通常接下美國的超大規模雲端公司的大訂單，針對AI技術提供算力。例如，與微軟的合約達170億美元，Meta的合約達30億美元。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，Nebius正在打造一個「為代理式AI時代設計的AI雲端平台」，雙方的合作將協助Nebius 擴大規模，以滿足全球對AI算力迅速成長的需求。

Nebius目前因全速擴增資料中心算力，正在大幅增加資本支出，2025年第4季資本支出增至21億美元，是2024年同期4.16億美元的五倍多。

釋油也壓不住！油價再破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

中東地緣政治風險持續升溫，國際油價在短暫回落後再度強勢反彈。布蘭特原油周四飆漲逾8%，再度升破每桶100美元；美國西德州原油也跳漲8.8%至每桶95美元。市場交易員普遍不相信國際能源署（IEA）宣布的史上最大規模戰略儲油釋出，足以抵消中東戰爭引發的大規模供應衝擊。

AI 提升效率成裁員利刃…甲骨文增提5億美元重組金 下一步恐裁員數千人

甲骨文（Oracle）已準備好未來幾個月將將加速裁員，理由是人工智慧（AI）提升了團隊效率，並希望藉此節省現金，資助成本高昂的資料中心擴建計畫。

微軟預告新一代Xbox將問世 搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩

微軟表示，計劃2027年向遊戲開發商提供新一代Xbox遊戲主機的原型機，而且預告新主機主打跨PC平台遊玩，而且在體驗上大大有別於前幾代的主機。

薪水小偷變資深王牌 日企制度改革讓「妖精」重新發光

在日本職場長期的終身雇用制度下，不少中高齡員工因升遷停滯，被戲稱為「職場妖精」，存在卻難以發揮影響力。隨著企業制度改善聲浪升高，一些日本企業開始取消役職定年的慣習，嘗試讓資深員工經驗與年輕世代的AI能力結合。大金空調、三菱電機等企業龍頭颳起一場人事改革的旋風，各大企業正摸索新的用人模式。若這場改革未能打破日本長年形成的職場結構，勢必會造成新舊世代之間的職場斷層。

台股和油價關連度低 瑞銀說輝達GTC才是左右大盤動因

瑞銀（UBS）報告指出，台股在伊朗衝突之下受油價影響的相連度已降至 0.28，輝達（NVIDIA）即將舉行的GTC大會將成為主要變數。

