輝達砸20億美元 投資雲端公司 Nebius

輝達（Nvidia）周三（11日）表示，將投資人工智慧（AI）雲端服務公司Nebius 20億美元。這項投資進一步擴大了輝達在AI公司與資料中心基礎設施領域的布局。

根據提交給美國證管會（SEC）的文件，輝達同意以每股94.94美元購買Nebius股票，對這家總部設在荷蘭阿姆斯特丹的公司的持股比率達到大約8.3%。

在美股那斯達克掛牌的Nebius，股價聞訊大漲，周三收盤飆高16.15%，報112美元。

輝達持續重金加碼投資AI生態系、擴展資料中心基礎設施，這家全球市值最高的公司進行重大投資的對象，許多同時也是輝達自己的客戶，引發部分市場人士對「循環交易」的疑慮。

Nebius也正是輝達的客戶。Nebius說，在2030年底之前，公司將部署超過5 GW的資料中心算力。

去年輝達同意其系統內，為知名AI公司OpenAI部署至少10 GW的算力，之後就宣布對OpenAI投資300億美元投資。

Nebius與輝達已重金入股、人稱「輝達親兒子」的CoreWeave，同為近年快速崛起的「新雲端」（neocloud）企業。這些「新雲端」聚焦科技公司客戶，通常接下美國的超大規模雲端公司的大訂單，針對AI技術提供算力。例如，與微軟的合約達170億美元，Meta的合約達30億美元。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，Nebius正在打造一個「為代理式AI時代設計的AI雲端平台」，雙方的合作將協助Nebius 擴大規模，以滿足全球對AI算力迅速成長的需求。

Nebius目前因全速擴增資料中心算力，正在大幅增加資本支出，2025年第4季資本支出增至21億美元，是2024年同期4.16億美元的五倍多。