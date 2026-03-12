AI 提升效率成裁員利刃…甲骨文增提5億美元重組金 下一步恐裁員數千人

甲骨文（Oracle）已準備好未來幾個月將將加速裁員，理由是人工智慧（AI）提升了團隊效率，並希望藉此節省現金，資助成本高昂的資料中心擴建計畫。

甲骨文周三在發布公司年度第3季財報後，向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，該公司已額外提列 5 億美元作為重組成本。

英國金融時報指出，這次增提使甲骨文本會計年度的重組資金達到 21 億美元，遠高於往年水準，這裁員規模可能多達數千人。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師傑魯利亞（Rishi Jaluria）告訴金融時報：「如果你沒打算縮減人力，就不會把下一季的重組資金規模增加 5 億美元，」傑魯利亞說：「甲骨文傳達的訊息是，通常預告裁員的這波重組規模可能比本會計年度之初還要大。

甲骨文目前僅動用了約 9.82 億美元的重組基金，並稱此款項主要用於支付資遣費；這表示在 5 月 31 日本會計年度結束前，仍有 11 億美元可用於裁員支出。

甲骨文暗示，AI 編碼工具讓他們更能精簡開發人員人事。甲骨文在財報告訴投資人，這項技術「讓我們能用更少的人力、更短的時間，開發出更多的軟體」。

據與會人士透露，周三氣氛熱絡的員工大會上，並未提到任何裁員計畫。

在即將成為公司總部的納許維爾（Nashville）辦公室裡，甲骨文大批員工擠滿房間，甚至一路站到了樓梯間。共同執行長馬古爾克（Clay Magouyrk）與西西里亞（Mike Sicilia）在會中對最新一季的財報表現讚不絕口，並極力宣揚即將遷址的優點。

然而，會中也出現了不祥的徵兆。馬古爾克與西西里亞告訴員工，AI 可以自動化處理大量的編碼功能，並能更快產出產品模型。

員工擔心最快兩周內就會宣布裁員；其中，核心雲端業務以外的傳統業務和支援單位，員工感到人人自危。

知情人士透露，甲骨文去年 8 月至 9 月間已在美國、加拿大及印度裁減了3,000多名員工，並裁撤了「所有業務和行銷體系的中階管理層」。

而目前剩餘的重組基金，將足以讓該公司進行規模不亞於、甚至大於前一波的裁員。