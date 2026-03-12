台股和油價關連度低 瑞銀說輝達GTC才是左右大盤動因

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞銀指出，當今推動台股大盤的動力主要是 AI 等科技趨勢，油價漲跌關係較小。法新社
瑞銀指出，當今推動台股大盤的動力主要是 AI 等科技趨勢，油價漲跌關係較小。法新社

瑞銀（UBS）報告指出，台股在伊朗衝突之下受油價影響的相連度已降至 0.28，輝達（NVIDIA）即將舉行的GTC大會將成為主要變數。

陳玟瑾（Ally Chen）在內的瑞銀分析師在報告中寫道，當今推動台股大盤的動力主要是 AI 等科技趨勢，油價漲跌關係較小。

不過，由於台灣電力有 48% 來自液化天然氣（LNG），若供應中斷可能導致供電吃緊。屆時若調漲電價，將影響晶圓代工、封測、面板及載板廠的成本。

瑞銀預料下一個市場變數是輝達 3 月 16 日至 19 日舉行的 GTC 大會，焦點集中在網路技術，特別是共同封裝光學（CPO）、垂直擴設計（scale-up designs）、電力及散熱架構。

瑞銀說：「我們對 AI 科技供應鏈保持積極看法，並將回檔視為投資人布局的良機，以因應供應鏈中強勁的資本支出、供給吃緊，以及持續走升的價格和毛利。」

微軟預告新一代Xbox將問世 搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩

微軟表示，計劃2027年向遊戲開發商提供新一代Xbox遊戲主機的原型機，而且預告新主機主打跨PC平台遊玩，而且在體驗上大大有別於前幾代的主機。

薪水小偷變資深王牌 日企制度改革讓「妖精」重新發光

在日本職場長期的終身雇用制度下，不少中高齡員工因升遷停滯，被戲稱為「職場妖精」，存在卻難以發揮影響力。隨著企業制度改善聲浪升高，一些日本企業開始取消役職定年的慣習，嘗試讓資深員工經驗與年輕世代的AI能力結合。大金空調、三菱電機等企業龍頭颳起一場人事改革的旋風，各大企業正摸索新的用人模式。若這場改革未能打破日本長年形成的職場結構，勢必會造成新舊世代之間的職場斷層。

伊拉克兩油輪領海遇襲 原油轉運站全面緊急停運

伊拉克國營原油行銷公司（SOMO）表示，兩艘油輪在伊拉克領海遭受攻擊，導致伊拉克原油轉運站暫停作業。

日圓好弱 貶破159又要觸紅線？這回官方進場干預門檻可能提高

日圓兌美元匯率正徘徊在今年最弱水準附近，此時，交易人士認為這次日本官方要進場干預的門檻比以往更高。

蘋果折疊機細節曝光！iOS介面大進化 展開就像iPad mini

蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone折疊機，將擁有更新版iOS作業系統，首次讓手機展開時的介面，會有類似iPad的螢幕版面配置，讓應用程式並列顯示，提升這支新手機可同時處理多項任務的吸引力。

