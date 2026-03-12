台股和油價關連度低 瑞銀說輝達GTC才是左右大盤動因
瑞銀（UBS）報告指出，台股在伊朗衝突之下受油價影響的相連度已降至 0.28，輝達（NVIDIA）即將舉行的GTC大會將成為主要變數。
陳玟瑾（Ally Chen）在內的瑞銀分析師在報告中寫道，當今推動台股大盤的動力主要是 AI 等科技趨勢，油價漲跌關係較小。
不過，由於台灣電力有 48% 來自液化天然氣（LNG），若供應中斷可能導致供電吃緊。屆時若調漲電價，將影響晶圓代工、封測、面板及載板廠的成本。
瑞銀預料下一個市場變數是輝達 3 月 16 日至 19 日舉行的 GTC 大會，焦點集中在網路技術，特別是共同封裝光學（CPO）、垂直擴設計（scale-up designs）、電力及散熱架構。
瑞銀說：「我們對 AI 科技供應鏈保持積極看法，並將回檔視為投資人布局的良機，以因應供應鏈中強勁的資本支出、供給吃緊，以及持續走升的價格和毛利。」
