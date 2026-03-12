聽新聞
伊拉克兩油輪領海遇襲 原油轉運站全面緊急停運
伊拉克國營原油行銷公司（SOMO）表示，兩艘油輪在伊拉克領海遭受攻擊，導致伊拉克原油轉運站暫停作業。
SOMO 指出，受攻擊的油輪分別為懸掛馬紹爾群島國旗的「Safesea Vishnu」號，以及懸掛馬爾他國旗的「Zefyros」號。
透過臉書發布的新聞稿指出，Safesea Vishnu 號是由一家與 SOMO 有合約關係的公司所租用。Zefyros 號則載有巴斯拉瓦斯公司（Basrah Gas）生產的凝結油（condensate），原定於 3 月 12 日前往伊拉克的豪爾祖拜爾港（Khor Al-Zubair），增載 3 萬噸作為塑膠原料的輕油（naphtha）。
SOMO在新聞稿中說：「此一事件對伊拉克的安全與經濟造成負面影響，並對伊拉克領海內的海上航行安全及石油活動構成威脅。」
根據國營伊拉克通訊社（Iraqi News agency）引述伊拉克港口總公司負責人的說法，這消息已促使伊拉克停止原油轉運站的作業。報導另指出，商業港口未受影響。
